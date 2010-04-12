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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 665666667668

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 238
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
45
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:50

  zРадио написав:
Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней :mrgreen:

МОМЕНТ ДЖОЗЕФА КЕННЕДИ, ИЛИ КАК ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ ОБВАЛИЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США
https://shkolazhizni.ru/@obancekin/posts/90959/

байки все это, про чистильщиков и стриптизерш
банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит
а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Мне кажется, что первичная проблема - это "сращение" локального крупного бизнеса с государством с целью получения нерыночных преимуществ. Вот это монополизирует ключевые сегменты экономики и начисто убивает там инициативу.

Это распространяется далеко не на все отрасли. Есть куда податься. Да и рычаги для защиты своих интересов у крупных корпораций имеются. Кока-кола у нас неплохо себя чувствует, поскольку работает локально.
А вот производство чего-то дорогого и транспортабельного для регионального рынка из нескольких государств целесообразно размещать там, где максимален внутренний спрос. Так много экономится на пошлинах и логистике.
  zРадио написав:А посмотрите, например, на ИТ - там нет олигархических интересов (ну не понимают наши олигархи, "че там да как" - мозгов не хватает ) и он расцветает!

Та же проблема. На нашу бедность накладывается неприятие необходимости платить за софт, поэтому внутреннего рынка практически нет. Поэтому почти вся отрасль - аутсорс. Продается только труд программистов для разработки чужого продукта. Такое себе заробитчанство, не выходя из дома. Появление у нас собственных разработок для массового рынка, мягко говоря, нетипично.

ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:21

  zzzzzz написав:ребе Нок

цены еврохабов

Зображення

https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... tural-gas/

В прошлом году разбирался с этой темой видел этот сайт, были у них там неточности по цене. Сейчас вроде уже подрихтовали. Но там есть большие нюансы с ценами на тех европейских площадках, если постоянно там не покупать объемы и не иметь как делать взаимозачеты или прямой трубопровод то для Украины такие сладкие цены просто невозможны.
Вот немцы -
https://www.gaspool.de/en/services/balancing-group-manager/compensation-energy/prices-for-compensation-energy/monthly-average-price/
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:29

  Сибарит написав:ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.


Согласитесь - это далеко не надуманный аргумент в стране, доля совокупных государственных расходов которой превышает 50% ВВП, а доля госбанков в пассивах и активах банковской системы превышает 55%!

Значения такие высокие не только потому, что частный бизнес и население бамбук курят (соответственно, маленький частный сектор), а и потому что государство своим чрезмерным экономическим влиянием им мешает делом заниматься! Это взаимосоединяющиеся сосуды, и каждый несет свою большую долю ответственности.

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... %D0%B8.pdf
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 84236.html
zРадио
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