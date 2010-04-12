zРадио написав:Мне кажется, что первичная проблема - это "сращение" локального крупного бизнеса с государством с целью получения нерыночных преимуществ. Вот это монополизирует ключевые сегменты экономики и начисто убивает там инициативу.
Это распространяется далеко не на все отрасли. Есть куда податься. Да и рычаги для защиты своих интересов у крупных корпораций имеются. Кока-кола у нас неплохо себя чувствует, поскольку работает локально. А вот производство чего-то дорогого и транспортабельного для регионального рынка из нескольких государств целесообразно размещать там, где максимален внутренний спрос. Так много экономится на пошлинах и логистике.
zРадио написав:А посмотрите, например, на ИТ - там нет олигархических интересов (ну не понимают наши олигархи, "че там да как" - мозгов не хватает ) и он расцветает!
Та же проблема. На нашу бедность накладывается неприятие необходимости платить за софт, поэтому внутреннего рынка практически нет. Поэтому почти вся отрасль - аутсорс. Продается только труд программистов для разработки чужого продукта. Такое себе заробитчанство, не выходя из дома. Появление у нас собственных разработок для массового рынка, мягко говоря, нетипично.
ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
Сибарит написав:ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
Согласитесь - это далеко не надуманный аргумент в стране, доля совокупных государственных расходов которой превышает 50% ВВП, а доля госбанков в пассивах и активах банковской системы превышает 55%!
Значения такие высокие не только потому, что частный бизнес и население бамбук курят (соответственно, маленький частный сектор), а и потому что государство своим чрезмерным экономическим влиянием им мешает делом заниматься! Это взаимосоединяющиеся сосуды, и каждый несет свою большую долю ответственности.
zРадио написав:Согласитесь - это далеко не надуманный аргумент в стране, доля совокупных государственных расходов которой превышает 50% ВВП, а доля госбанков в пассивах и активах банковской системы превышает 55%!
Согласитесь, что наличие и признание одной, даже самой серьезной, проблемы не является поводом для игнорирования всех остальных
Кстати, о соотношении бюджета и ВВП: Обратите внимание на Норвегию