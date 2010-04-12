zРадио написав:Мне кажется, что первичная проблема - это "сращение" локального крупного бизнеса с государством с целью получения нерыночных преимуществ. Вот это монополизирует ключевые сегменты экономики и начисто убивает там инициативу.
Это распространяется далеко не на все отрасли. Есть куда податься. Да и рычаги для защиты своих интересов у крупных корпораций имеются. Кока-кола у нас неплохо себя чувствует, поскольку работает локально. А вот производство чего-то дорогого и транспортабельного для регионального рынка из нескольких государств целесообразно размещать там, где максимален внутренний спрос. Так много экономится на пошлинах и логистике.
zРадио написав:А посмотрите, например, на ИТ - там нет олигархических интересов (ну не понимают наши олигархи, "че там да как" - мозгов не хватает ) и он расцветает!
Та же проблема. На нашу бедность накладывается неприятие необходимости платить за софт, поэтому внутреннего рынка практически нет. Поэтому почти вся отрасль - аутсорс. Продается только труд программистов для разработки чужого продукта. Такое себе заробитчанство, не выходя из дома. Появление у нас собственных разработок для массового рынка, мягко говоря, нетипично.
ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
Сибарит написав:ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
Согласитесь - это далеко не надуманный аргумент в стране, доля совокупных государственных расходов которой превышает 50% ВВП, а доля госбанков в пассивах и активах банковской системы превышает 55%!
Значения такие высокие не только потому, что частный бизнес и население бамбук курят (соответственно, маленький частный сектор), а и потому что государство своим чрезмерным экономическим влиянием им мешает делом заниматься! Это взаимосоединяющиеся сосуды, и каждый несет свою большую долю ответственности.
zРадио написав:Согласитесь - это далеко не надуманный аргумент в стране, доля совокупных государственных расходов которой превышает 50% ВВП, а доля госбанков в пассивах и активах банковской системы превышает 55%!
Согласитесь, что наличие и признание одной, даже самой серьезной, проблемы не является поводом для игнорирования всех остальных
Кстати, о соотношении бюджета и ВВП: Обратите внимание на Норвегию
байки все это, про чистильщиков и стриптизерш банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках
Фондовый рынок - вещь простая, но очень деликатная. На него и на курс акций влияет ВСЁ! Обрушить его может самая невероятная вещь, поэтому учитывать надо буквально каждую мелочь. Например, в прошлый четверг рынок и цены опустили педофилы из Ютюба. Слава Богу всего на один день. Что произошло? Один долбанный блогер опубликовал свое расследование,что при попустительстве Ютюба у педофилов при просмотре отдельных family friendly программ есть алгоритм выхода друг на друга для налаживания своих педофилических контактов. Крупнейшие сексуально неозабоченные и педофилически нетерпимые компании прямо с утра заявили, что прекращают сотрудничество с Ютюбом и откажутся от размещения рекламы. Рынок сразу разволновался, а не уменьшатся ли продажи компаний, если они лишатся такой мощной рекламной площадки как Ютюб. Цены сразу вниз. Причем на акции всех компаний. А тут еще сообщение, что какие-то правдоискатели подали иск против Джонсон и Джонсон, обвинив его в том, что в его присыпке для детей содержатся фрагменты асбеста. И пошло-поехало ... А в пятницу все дружно забыли про этих долбанных педофилов и засранные детские памперсы и устроили хорошую движуху. Наши медные рудники за пятницу двинули вверх более 12%! А вечером после праздничного банкета еще удачный поход в казино!
The second day of high level talks will take place on Friday between U.S. and China trade negotiators. The talks will reach another level as President Trump will meet with China’s top trade negotiator, Liu He, in Washington, according to Bloomberg.
The U.S. is trying to come up with a preliminary deal before tariffs on some Chinese imports more than double on Mar. 1.
On that day, a 90-day truce would end that President Trump and Chinese President Xi Jinping agreed to when they met in Argentina late last year.
As the discussions continued Thursday, reports emerged that negotiators are working on memorandums of understanding that would form the basis of a final deal.
It would cover areas including agriculture, non-tariff barriers, services, technology transfer and intellectual property, according to a person briefed on the talks.