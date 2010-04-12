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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 665666667668

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 239
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
49%
116
3. 28.50 - 30
19%
46
4. 30-35
5%
12
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:50

  zРадио написав:
Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней :mrgreen:

МОМЕНТ ДЖОЗЕФА КЕННЕДИ, ИЛИ КАК ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ ОБВАЛИЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США
https://shkolazhizni.ru/@obancekin/posts/90959/

байки все это, про чистильщиков и стриптизерш
банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит
а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Мне кажется, что первичная проблема - это "сращение" локального крупного бизнеса с государством с целью получения нерыночных преимуществ. Вот это монополизирует ключевые сегменты экономики и начисто убивает там инициативу.

Это распространяется далеко не на все отрасли. Есть куда податься. Да и рычаги для защиты своих интересов у крупных корпораций имеются. Кока-кола у нас неплохо себя чувствует, поскольку работает локально.
А вот производство чего-то дорогого и транспортабельного для регионального рынка из нескольких государств целесообразно размещать там, где максимален внутренний спрос. Так много экономится на пошлинах и логистике.
  zРадио написав:А посмотрите, например, на ИТ - там нет олигархических интересов (ну не понимают наши олигархи, "че там да как" - мозгов не хватает ) и он расцветает!

Та же проблема. На нашу бедность накладывается неприятие необходимости платить за софт, поэтому внутреннего рынка практически нет. Поэтому почти вся отрасль - аутсорс. Продается только труд программистов для разработки чужого продукта. Такое себе заробитчанство, не выходя из дома. Появление у нас собственных разработок для массового рынка, мягко говоря, нетипично.

ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:21

  zzzzzz написав:ребе Нок

цены еврохабов

Зображення

https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... tural-gas/

В прошлом году разбирался с этой темой видел этот сайт, были у них там неточности по цене. Сейчас вроде уже подрихтовали. Но там есть большие нюансы с ценами на тех европейских площадках, если постоянно там не покупать объемы и не иметь как делать взаимозачеты или прямой трубопровод то для Украины такие сладкие цены просто невозможны.
Вот немцы -
https://www.gaspool.de/en/services/balancing-group-manager/compensation-energy/prices-for-compensation-energy/monthly-average-price/
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:29

  Сибарит написав:ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.


Согласитесь - это далеко не надуманный аргумент в стране, доля совокупных государственных расходов которой превышает 50% ВВП, а доля госбанков в пассивах и активах банковской системы превышает 55%!

Значения такие высокие не только потому, что частный бизнес и население бамбук курят (соответственно, маленький частный сектор), а и потому что государство своим чрезмерным экономическим влиянием им мешает делом заниматься! Это взаимосоединяющиеся сосуды, и каждый несет свою большую долю ответственности.

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... %D0%B8.pdf
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 84236.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:29

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Согласитесь - это далеко не надуманный аргумент в стране, доля совокупных государственных расходов которой превышает 50% ВВП, а доля госбанков в пассивах и активах банковской системы превышает 55%!

Согласитесь, что наличие и признание одной, даже самой серьезной, проблемы не является поводом для игнорирования всех остальных :)

Кстати, о соотношении бюджета и ВВП:
Зображення
Обратите внимание на Норвегию :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 03:53

  Андрей_В написав:
  zРадио написав:
Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней :mrgreen:

МОМЕНТ ДЖОЗЕФА КЕННЕДИ, ИЛИ КАК ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ ОБВАЛИЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США
https://shkolazhizni.ru/@obancekin/posts/90959/

байки все это, про чистильщиков и стриптизерш
банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит
а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках


Фондовый рынок - вещь простая, но очень деликатная. На него и на курс акций влияет ВСЁ! Обрушить его может самая невероятная вещь, поэтому учитывать надо буквально каждую мелочь.
Например, в прошлый четверг рынок и цены опустили педофилы из Ютюба. Слава Богу всего на один день.
Что произошло?
Один долбанный блогер опубликовал свое расследование,что при попустительстве Ютюба у педофилов при просмотре отдельных family friendly программ есть алгоритм выхода друг на друга для налаживания своих педофилических контактов.
Крупнейшие сексуально неозабоченные и педофилически нетерпимые компании прямо с утра заявили, что прекращают сотрудничество с Ютюбом и откажутся от размещения рекламы.
Рынок сразу разволновался, а не уменьшатся ли продажи компаний, если они лишатся такой мощной рекламной площадки как Ютюб. Цены сразу вниз. Причем на акции всех компаний. А тут еще сообщение, что какие-то правдоискатели подали иск против Джонсон и Джонсон, обвинив его в том, что в его присыпке для детей содержатся фрагменты асбеста. И пошло-поехало ...
А в пятницу все дружно забыли про этих долбанных педофилов и засранные детские памперсы и устроили хорошую движуху.
Наши медные рудники за пятницу двинули вверх более 12%!
А вечером после праздничного банкета еще удачный поход в казино!

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 04:03

Поэтические вечера на валютной ветке.
Михаил Светлов.
В казино.
1927 г.


Мне грустную повесть крупье рассказал:
- В понте - девятка, банк проиграл!

- Крупье, обождите!
Я ставлю в ответ
Когда-то написанный
Скверный сонет.

Грустная повесть
Несется опять:
- Банк проиграл,
В понте - пять!

Здесь мелочью
Выиграть много нельзя.
Ну что же. Я песней
Рискую, друзья!

Заплавали люстры
В веселом огне,
И песня дрожит
На зеленом сукне...

Столпились, взволнованы.
Смотрят: давно
Не видело пыток
Таких казино.

И только спокойный
Крупье говорит:
- Игра продолжается,
Банк недокрыт!

Игрок приподнялся,
Знакомый такой...
Так вот где мы встретились,
Мой дорогой!

Ты спасся от пули
Моей и опять
Пришел, недостреленный,
В карты играть...

В накуренном зале
Стоит тишина...
- Выиграл банк!
Получите сполна!

Заплавали люстры
В веселом огне,
И песня встает
И подходит ко мне:

- Я так волновалась,
Мой дорогой!-
Она говорит
И уходит со мной...

На улице тишь.
В ожиданье зари
Шпалерами
Строятся фонари.

Уже рассветает,
Но небо в ответ
Поставило сотню
Последних планет.

Оно проиграет:
Не может оно
Хорошею песней
Рискнуть в казино.
 :? :? :?

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 04:25

Торговой войны и кризиса не будет, а будет America Great Again!

:lol: :lol: :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=D4IXFLSihFQ

Trump to meet China's trade chief

The second day of high level talks will take place on Friday between U.S. and China trade negotiators.
The talks will reach another level as President Trump will meet with China’s top trade negotiator, Liu He, in Washington, according to Bloomberg.

The U.S. is trying to come up with a preliminary deal before tariffs on some Chinese imports more than double on Mar. 1.

On that day, a 90-day truce would end that President Trump and Chinese President Xi Jinping agreed to when they met in Argentina late last year.

As the discussions continued Thursday, reports emerged that negotiators are working on memorandums of understanding that would form the basis of a final deal.

It would cover areas including agriculture, non-tariff barriers, services, technology transfer and intellectual property, according to a person briefed on the talks.

https://www.foxbusiness.com/politics/tr ... rade-chief
Libo
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