Додано: Суб 23 лют, 2019 03:53

Андрей_В написав: zРадио написав:

Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней



МОМЕНТ ДЖОЗЕФА КЕННЕДИ, ИЛИ КАК ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ ОБВАЛИЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США

https://shkolazhizni.ru/@obancekin/posts/90959/ Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней

байки все это, про чистильщиков и стриптизерш

банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит

а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках байки все это, про чистильщиков и стриптизершбанки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредита брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках

Фондовый рынок - вещь простая, но очень деликатная. На него и на курс акций влияет ВСЁ! Обрушить его может самая невероятная вещь, поэтому учитывать надо буквально каждую мелочь.Например, в прошлый четверг рынок и цены опустили педофилы из Ютюба. Слава Богу всего на один день.Что произошло?Один долбанный блогер опубликовал свое расследование,что при попустительстве Ютюба у педофилов при просмотре отдельных family friendly программ есть алгоритм выхода друг на друга для налаживания своих педофилических контактов.Крупнейшие сексуально неозабоченные и педофилически нетерпимые компании прямо с утра заявили, что прекращают сотрудничество с Ютюбом и откажутся от размещения рекламы.Рынок сразу разволновался, а не уменьшатся ли продажи компаний, если они лишатся такой мощной рекламной площадки как Ютюб. Цены сразу вниз. Причем на акции всех компаний. А тут еще сообщение, что какие-то правдоискатели подали иск против Джонсон и Джонсон, обвинив его в том, что в его присыпке для детей содержатся фрагменты асбеста. И пошло-поехало ...А в пятницу все дружно забыли про этих долбанных педофилов и засранные детские памперсы и устроили хорошую движуху.Наши медные рудники за пятницу двинули вверх более 12%!А вечером после праздничного банкета еще удачный поход в казино!