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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 666667668669

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 242
1. меньше 27
22%
53
2. 27 - 28.50
48%
117
3. 28.50 - 30
19%
47
4. 30-35
5%
13
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:25

  Андрей_В написав:
  zРадио написав:
Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней :mrgreen:

МОМЕНТ ДЖОЗЕФА КЕННЕДИ, ИЛИ КАК ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ ОБВАЛИЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США
https://shkolazhizni.ru/@obancekin/posts/90959/

байки все это, про чистильщиков и стриптизерш
банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит
а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках


Тем более, что байка распространена как минимум о трёх богачах, и достоверно неизвестно кто же из них точно чистил обувь :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:28

Сибарит
ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.

А вы постоянно защищаете это управление и нбу в частности.Якобы так всё и должно происходить, что тоже далеко не верно.Может интерес в этом имеете :) :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлень: 15493
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