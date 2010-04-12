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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:25
Андрей_В написав:
байки все это, про чистильщиков и стриптизерш
банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит
а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках
Тем более, что байка распространена как минимум о трёх богачах, и достоверно неизвестно кто же из них точно чистил обувь
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:28
Сибарит
ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
А вы постоянно защищаете это управление и нбу в частности.Якобы так всё и должно происходить, что тоже далеко не верно.Может интерес в этом имеете
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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