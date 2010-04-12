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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:28
Сибарит
ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
А вы постоянно защищаете это управление и нбу в частности.Якобы так всё и должно происходить, что тоже далеко не верно.Может интерес в этом имеете
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:57
Сибарит написав:
Согласитесь, что наличие и признание одной, даже самой серьезной, проблемы не является поводом для игнорирования всех остальных
А я, обратите внимание, использовал логическую связь "и", а не "или"
Что касается примера Норвегии - там, где общественные институты зрелые и существует гражданский контроль, государству можно делегировать широкие полномочия по перераспределению производимых благ.
Однако Украина очень далека от этого - вы не приведете другого такого государства (кроме, возможно, военных диктатур), где бы один единственный человек контролировал 15% ВВП (!), и официальные власти этому попустительствовали. Пруф по ссылке:Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...
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