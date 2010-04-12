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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 666667668669

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 243
1. меньше 27
22%
54
2. 27 - 28.50
48%
117
3. 28.50 - 30
19%
47
4. 30-35
5%
13
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:28

Сибарит
ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.

А вы постоянно защищаете это управление и нбу в частности.Якобы так всё и должно происходить, что тоже далеко не верно.Может интерес в этом имеете :) :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:57

  Сибарит написав:Согласитесь, что наличие и признание одной, даже самой серьезной, проблемы не является поводом для игнорирования всех остальных :)


А я, обратите внимание, использовал логическую связь "и", а не "или" 8)

Что касается примера Норвегии - там, где общественные институты зрелые и существует гражданский контроль, государству можно делегировать широкие полномочия по перераспределению производимых благ.

Однако Украина очень далека от этого - вы не приведете другого такого государства (кроме, возможно, военных диктатур), где бы один единственный человек контролировал 15% ВВП (!), и официальные власти этому попустительствовали. Пруф по ссылке:

Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:38

  Vitl написав:
  Андрей_В написав:
  zРадио написав:
Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней :mrgreen:

МОМЕНТ ДЖОЗЕФА КЕННЕДИ, ИЛИ КАК ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ ОБВАЛИЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США
https://shkolazhizni.ru/@obancekin/posts/90959/

байки все это, про чистильщиков и стриптизерш
банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит
а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках


Тем более, что байка распространена как минимум о трёх богачах, и достоверно неизвестно кто же из них точно чистил обувь :)


Ребята, это неважно с кем конкретно произошло прозрение с чистильщиком обуви.
Момент истины - осознание абсурдности ситуации - может действительно произойти в самой простой житейской ситуации. Вот что главное и вот что надо помнить. И действовать в этой ситуации, исходя из этого нового ясноосознания.
Пример из обстановки накануне последнего финансового /ипотечного/ кризиса в США.

Цены на жилье растут 10-20% в год.
Процент по моргиджу- 3-4% в год.
Даунпеймент - 0.
Освобождение от выплаты тела кредита на 5 лет.
Ипотечные кредиты дают абсолютно всем.
Ситуация, когда даже самый нищий студент может купить дом, сдать его в аренду, получать хорошую стипуху, а через 5 лет продать его и заработать себе на полдома.
А если он купит сразу два дома? То через 5 лет будет иметь свой полностью выплаченный дом. А если он купит 3 или 4 дома? Будет иметь свой дом и кучу бабла.
Вот и возникла ситуация, когда каждое американское домохозяйство юзало по нескольку домов плюс дачных квартир во Флориде. И даже студенты!
Конечно ситуация абсурдна.
Я когда стану известным и влиятельным инвестором, буду писать книгу про свой яркий путь в инвестиционном бизнесе, я тоже воспользуюсь подобным сюжетом.
Типа познакомился в пятницу-развратницу в клубе с симпатичной студенткой; симпатии, флюиды и любовь с первого взгляда, бурная ночь в постеле, пробуждение в полдень, кофе в постеле, интересный трёп, рассказы и себе ... и тут она мне рассказывает, что уже несметно богата (!) и у нее аж 5 домов!И все в ипотеке. Расстались мы аж в понедельник утром ... Усталые, но счастливые ... Я отвез её в универ на пары, а сам прямиком к своему брокеру срочно выставлять свою инвестиционную недвигу на продажу ...
Хотите верьте, хотите нет.
Мне можете верить всегда.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:51

  Libo написав:... ночь в постеле... кофе в постеле ...

"в постелИ" (якщо не хотіли написати "в хостелЕ").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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