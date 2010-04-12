Додано: Суб 23 лют, 2019 13:38

Vitl написав: Андрей_В написав: zРадио написав:

Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней



МОМЕНТ ДЖОЗЕФА КЕННЕДИ, ИЛИ КАК ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ ОБВАЛИЛ ФОНДОВЫЙ РЫНОК США

https://shkolazhizni.ru/@obancekin/posts/90959/ Про чистильщика обуви притча (а может и реальная история) еще сильней

байки все это, про чистильщиков и стриптизерш

банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит

а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках байки все это, про чистильщиков и стриптизершбанки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредита брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках



Тем более, что байка распространена как минимум о трёх богачах, и достоверно неизвестно кто же из них точно чистил обувь Тем более, что байка распространена как минимум о трёх богачах, и достоверно неизвестно кто же из них точно чистил обувь

Ребята, это неважно с кем конкретно произошло прозрение с чистильщиком обуви.Момент истины - осознание абсурдности ситуации - может действительно произойти в самой простой житейской ситуации. Вот что главное и вот что надо помнить. И действовать в этой ситуации, исходя из этого нового ясноосознания.Пример из обстановки накануне последнего финансового /ипотечного/ кризиса в США.Цены на жилье растут 10-20% в год.Процент по моргиджу- 3-4% в год.Даунпеймент - 0.Освобождение от выплаты тела кредита на 5 лет.Ипотечные кредиты дают абсолютно всем.Ситуация, когда даже самый нищий студент может купить дом, сдать его в аренду, получать хорошую стипуху, а через 5 лет продать его и заработать себе на полдома.А если он купит сразу два дома? То через 5 лет будет иметь свой полностью выплаченный дом. А если он купит 3 или 4 дома? Будет иметь свой дом и кучу бабла.Вот и возникла ситуация, когда каждое американское домохозяйство юзало по нескольку домов плюс дачных квартир во Флориде. И даже студенты!Конечно ситуация абсурдна.Я когда стану известным и влиятельным инвестором, буду писать книгу про свой яркий путь в инвестиционном бизнесе, я тоже воспользуюсь подобным сюжетом.Типа познакомился в пятницу-развратницу в клубе с симпатичной студенткой; симпатии, флюиды и любовь с первого взгляда, бурная ночь в постеле, пробуждение в полдень, кофе в постеле, интересный трёп, рассказы и себе ... и тут она мне рассказывает, что уже несметно богата (!) и у нее аж 5 домов!И все в ипотеке. Расстались мы аж в понедельник утром ... Усталые, но счастливые ... Я отвез её в универ на пары, а сам прямиком к своему брокеру срочно выставлять свою инвестиционную недвигу на продажу ...Хотите верьте, хотите нет.Мне можете верить всегда.