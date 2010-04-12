Vitl написав: Андрей_В написав:
байки все это, про чистильщиков и стриптизерш
банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит
а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках
Тем более, что байка распространена как минимум о трёх богачах, и достоверно неизвестно кто же из них точно чистил обувь
Ребята, это неважно с кем конкретно произошло прозрение с чистильщиком обуви.
Момент истины - осознание абсурдности ситуации - может действительно произойти в самой простой житейской ситуации. Вот что главное и вот что надо помнить. И действовать в этой ситуации, исходя из этого нового ясноосознания.
Пример из обстановки накануне последнего финансового /ипотечного/ кризиса в США.
Цены на жилье растут 10-20% в год.
Процент по моргиджу- 3-4% в год.
Даунпеймент - 0.
Освобождение от выплаты тела кредита на 5 лет.
Ипотечные кредиты дают абсолютно всем.
Ситуация, когда даже самый нищий студент может купить дом, сдать его в аренду, получать хорошую стипуху, а через 5 лет продать его и заработать себе на полдома.
А если он купит сразу два дома? То через 5 лет будет иметь свой полностью выплаченный дом. А если он купит 3 или 4 дома? Будет иметь свой дом и кучу бабла.
Вот и возникла ситуация, когда каждое американское домохозяйство юзало по нескольку домов плюс дачных квартир во Флориде. И даже студенты!
Конечно ситуация абсурдна.
Я когда стану известным и влиятельным инвестором, буду писать книгу про свой яркий путь в инвестиционном бизнесе, я тоже воспользуюсь подобным сюжетом.
Типа познакомился в пятницу-развратницу в клубе с симпатичной студенткой; симпатии, флюиды и любовь с первого взгляда, бурная ночь в постеле, пробуждение в полдень, кофе в постеле, интересный трёп, рассказы и себе ... и тут она мне рассказывает, что уже несметно богата (!) и у нее аж 5 домов!И все в ипотеке. Расстались мы аж в понедельник утром ... Усталые, но счастливые ... Я отвез её в универ на пары, а сам прямиком к своему брокеру срочно выставлять свою инвестиционную недвигу на продажу ...
Хотите верьте, хотите нет.
Мне можете верить всегда.