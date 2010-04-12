Додано: Суб 23 лют, 2019 14:14

Объясните мне

1). Это же ведь как стрёмно сдавать в аренду квартиры!

Что будешь делать, если такой "арендатор" сожжёт (затопит, и п.) твою квартиру и весь подъезд или даже весь многоквартирный дом? Попадёшь на бабло.

2). Это же стрёмно идти в президенты. Столько вокруг зависников.

3). Это же стрёмно быть богатым: каждый так и норовит тебя обокрасть, за твоё счёт жить. Твоё личный банкир, твоя жена, твой друг - а не желают ли они тебя обокрасть (плюс ещё профессиональные воры есть, которые за богатенькими охотятся)?

Не завидуя богачам, успешным. Ибо они генерируют вокруг себя море завистников Ибо нельзя выделятся из толпы. Рано или поздно тебя из за зависти твоим успехам тебя предадут, облапошат, не говорю о более плачевном.

Или вы все в школе не учились? Не любят у нас успешных, ой не любят. Таких терроризируют, выживают из коллектива.

Трястись за свои бабки не хочу, ибо все вокруг хотят их отнять. Все.

Кто этого не понимает - жадный до беспредела, или наивный.

Догадываетесь из за чего у нас коррупция: на это толкают их жёны и любовницы. Шмотьё им видите ли подавайте от модных французких кутерье. И разговоры жёнушек на тему: "А вот Вася для своей жены подарил лексус. А ты что мне подарил? Я на тебя молодость потратила. Могла вот за Витю выйти, он сейчас министр." и т.п.

Деньги, биткоины и бабы - зло бесовское.

Тщеславие погубит многих.