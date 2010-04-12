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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:28
Сибарит
ЗЫ Мы традиционно склонны винить во всех бедах государственное управление, совершенно не обращая внимания на экономические факторы.
А вы постоянно защищаете это управление и нбу в частности.Якобы так всё и должно происходить, что тоже далеко не верно.Может интерес в этом имеете
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:57
Сибарит написав:
Согласитесь, что наличие и признание одной, даже самой серьезной, проблемы не является поводом для игнорирования всех остальных
А я, обратите внимание, использовал логическую связь "и", а не "или"
Что касается примера Норвегии - там, где общественные институты зрелые и существует гражданский контроль, государству можно делегировать широкие полномочия по перераспределению производимых благ.
Однако Украина очень далека от этого - вы не приведете другого такого государства (кроме, возможно, военных диктатур), где бы один единственный человек контролировал 15% ВВП (!), и официальные власти этому попустительствовали. Пруф по ссылке:Статки трьох найбагатших українців перевищують 6% ВВП...
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zРадио
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:38
Vitl написав: Андрей_В написав:
байки все это, про чистильщиков и стриптизерш
банки прекрасно осведомлены кто и что взяли в кредит
а брок конторы прекрасно знают своих клиентов и что у них на руках
Тем более, что байка распространена как минимум о трёх богачах, и достоверно неизвестно кто же из них точно чистил обувь
Ребята, это неважно с кем конкретно произошло прозрение с чистильщиком обуви.
Момент истины - осознание абсурдности ситуации - может действительно произойти в самой простой житейской ситуации. Вот что главное и вот что надо помнить. И действовать в этой ситуации, исходя из этого нового ясноосознания.
Пример из обстановки накануне последнего финансового /ипотечного/ кризиса в США.
Цены на жилье растут 10-20% в год.
Процент по моргиджу- 3-4% в год.
Даунпеймент - 0.
Освобождение от выплаты тела кредита на 5 лет.
Ипотечные кредиты дают абсолютно всем.
Ситуация, когда даже самый нищий студент может купить дом, сдать его в аренду, получать хорошую стипуху, а через 5 лет продать его и заработать себе на полдома.
А если он купит сразу два дома? То через 5 лет будет иметь свой полностью выплаченный дом. А если он купит 3 или 4 дома? Будет иметь свой дом и кучу бабла.
Вот и возникла ситуация, когда каждое американское домохозяйство юзало по нескольку домов плюс дачных квартир во Флориде. И даже студенты!
Конечно ситуация абсурдна.
Я когда стану известным и влиятельным инвестором, буду писать книгу про свой яркий путь в инвестиционном бизнесе, я тоже воспользуюсь подобным сюжетом.
Типа познакомился в пятницу-развратницу в клубе с симпатичной студенткой; симпатии, флюиды и любовь с первого взгляда, бурная ночь в постеле, пробуждение в полдень, кофе в постеле, интересный трёп, рассказы и себе ... и тут она мне рассказывает, что уже несметно богата (!) и у нее аж 5 домов!И все в ипотеке. Расстались мы аж в понедельник утром ... Усталые, но счастливые ... Я отвез её в универ на пары, а сам прямиком к своему брокеру срочно выставлять свою инвестиционную недвигу на продажу ...
Хотите верьте, хотите нет.
Мне можете верить всегда.
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Libo
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:51
Libo написав:
... ночь в постеле... кофе в постеле ...
"в постелИ" (якщо не хотіли написати "в хостелЕ").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Суб 23 лют, 2019 14:14
Объясните мне
1). Это же ведь как стрёмно сдавать в аренду квартиры!
Что будешь делать, если такой "арендатор" сожжёт (затопит, и п.) твою квартиру и весь подъезд или даже весь многоквартирный дом? Попадёшь на бабло.
2). Это же стрёмно идти в президенты. Столько вокруг зависников.
3). Это же стрёмно быть богатым: каждый так и норовит тебя обокрасть, за твоё счёт жить. Твоё личный банкир, твоя жена, твой друг - а не желают ли они тебя обокрасть (плюс ещё профессиональные воры есть, которые за богатенькими охотятся)?
Не завидуя богачам, успешным. Ибо они генерируют вокруг себя море завистников Ибо нельзя выделятся из толпы. Рано или поздно тебя из за зависти твоим успехам тебя предадут, облапошат, не говорю о более плачевном.
Или вы все в школе не учились? Не любят у нас успешных, ой не любят. Таких терроризируют, выживают из коллектива.
Трястись за свои бабки не хочу, ибо все вокруг хотят их отнять. Все.
Кто этого не понимает - жадный до беспредела, или наивный.
Догадываетесь из за чего у нас коррупция: на это толкают их жёны и любовницы. Шмотьё им видите ли подавайте от модных французких кутерье. И разговоры жёнушек на тему: "А вот Вася для своей жены подарил лексус. А ты что мне подарил? Я на тебя молодость потратила. Могла вот за Витю выйти, он сейчас министр." и т.п.
Деньги, биткоины и бабы - зло бесовское.
Тщеславие погубит многих.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 23 лют, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 14:49
Libo написав:
Я когда стану известным и влиятельным инвестором, буду писать книгу про свой яркий путь в инвестиционном бизнесе, я тоже воспользуюсь подобным сюжетом.
Типа познакомился в пятницу-развратницу в клубе с симпатичной студенткой; симпатии, флюиды и любовь с первого взгляда, бурная ночь в постеле, пробуждение в полдень, кофе в постеле, интересный трёп, рассказы и себе ... и тут она мне рассказывает, что уже несметно богата (!) и у нее аж 5 домов!И все в ипотеке. Расстались мы аж в понедельник утром ... Усталые, но счастливые ... Я отвез её в универ на пары, а сам прямиком к своему брокеру срочно выставлять свою инвестиционную недвигу на продажу ...
М-да, вы тот еще беллетрист
Американские домохозяйки, уверен, будут в восторге
Советую не ждать - пишите уже. Возможно, этот путь к известности и влиянию самый быстрый. Не исключено, что даже единственный
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zРадио
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Додано: Суб 23 лют, 2019 14:53
.... якщо тут скучаєте, то заходьте сюди, подискутувати про майбутнього президента! viewtopic.php?f=13&t=221395&p=4590882#p4590882
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 23 лют, 2019 15:00
Здравствуйте .
Кто служил , и помнит, ...кто жил в то время и помнит ,
...кто не увильнул и пошел служить , мое Уважение и Поздравление !
Всем служивым Здоровья на века и Удачи навсегда !
С Уважением Холява.....
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холява
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Додано: Суб 23 лют, 2019 15:10
zРадио написав:
М-да, вы тот еще беллетрист
Американские домохозяйки, уверен, будут в восторге
Советую не ждать - пишите уже. Возможно, этот путь к известности и влиянию самый быстрый. Не исключено, что даже единственный
По стилю я похож на Теодора Драйзера. Только менее занудный и поживее. В моих работах тема инвестиций всегда тесно переплетена с темой любви и красивых, порой драматических отношений с красивыми и умными женщинами. Произведения с самого начала захватывают интригующим сюжетом, заставляют читателя сопереживать и с интересом читаются на одном дыхании. Они насыщены не только интересными и поучительными житейскими и романтическими историями, но и конкретными знаниями в области инвестиционного бизнеса и инвестиций, что делает их полезными с прагматической точки зрения.
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Libo
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Додано: Суб 23 лют, 2019 15:15
холява написав:
Здравствуйте .
Кто служил , и помнит, ...кто жил в то время и помнит ,
...кто не увильнул и пошел служить , мое Уважение и Поздравление !
Всем служивым Здоровья на века и Удачи навсегда !
С Уважением Холява.....
- Доброго дня, комендантський патруль! Що святкуємо?
- День народження Віктора Андрійовича Ющенка!
- Бажаємо вам гарно відсвяткувати!
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Libo
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