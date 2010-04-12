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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 667668669670

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 243
1. меньше 27
22%
54
2. 27 - 28.50
48%
117
3. 28.50 - 30
19%
47
4. 30-35
5%
13
5. больше 35
5%
12
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:20

  Libo написав:По стилю я похож на Теодора Драйзера...

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:По стилю я похож на Теодора Драйзера.

По стилю ближе Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:23

  Libo написав:- Доброго дня, комендантський патруль!

Патруль - ти 14 березня будеш в Україні?
Ходімо на "Динамо" - "Челсі".
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:41

  Libo написав:Типа познакомился в пятницу-развратницу в клубе с симпатичной студенткой ... и тут она мне рассказывает, что уже несметно богата (!) и у нее аж 5 домов!И все в ипотеке... Я отвез её в универ на пары, а сам прямиком к своему брокеру срочно выставлять свою инвестиционную недвигу на продажу ...
Хотите верьте, хотите нет.

:lol: :lol: :lol: Либо, ты неисправимый фантазер и оптимист! С праздником!
fler
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