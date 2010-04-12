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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:20
Libo написав:
По стилю я похож на Теодора Драйзера...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 15:21
Libo написав:
По стилю я похож на Теодора Драйзера.
По стилю ближе Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен
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Додано: Суб 23 лют, 2019 15:23
Libo написав:
- Доброго дня, комендантський патруль!
Патруль - ти 14 березня будеш в Україні?
Ходімо на "Динамо" - "Челсі".
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