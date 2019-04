Додано: Сер 24 кві, 2019 13:47

edgar_po написав: когда же рыхик появится? как-то настораживает это снижение.



странное желание весной-летом видеть резкие скачки. Соскучились?

странное желание весной-летом видеть резкие скачки. Соскучились?

Пока дешево - можно и скупиться. Спокойно, с расстановкой ... А не бегать потом как ужаленные.

"The quieter you become, the more you are able to hear"