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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2019 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.63-26.70
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
когда же рыжик появится? как-то настораживает это снижение.
Востаннє редагувалось edgar_po в Сер 24 кві, 2019 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:41
Смело. Я думаю, уже в мае вверх чуть пойдём. Исходя из логики, что сейчас гривну опустили под майские выплаты. К примеру, в январе перед февральскими выплатами гривна тоже просела. Ошибаюсь?
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:47
странное желание весной-летом видеть резкие скачки. Соскучились?
Пока дешево - можно и скупиться. Спокойно, с расстановкой ... А не бегать потом как ужаленные.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:57
вот и появился после 14
подскок на МБ!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:23
Кабмин будет забирать 90% прибіли у гос. компаний, чтоб наполнить бюджет.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:04
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 23.04.2019 24.04.2019
починає діяти з: 24.04.2019 25.04.2019
100 дол. США 2668.8008 2659.4202
После полудня доллар отыграл почти копейку.
Учитывая, что с 11-30 до 14 торговля проходила при курсах ниже справочного, можно сделать вывод о том, что послеобеденный рост произошел при весьма существенных оборотах. Это не Рыжик.
Это уже не первый случай, когда по соотношению графика котировок и средневзвешенного мы можем выявить приличные обороты после обеда. Иногда мы просто не можем по этим признакам судить об оборотах. Похоже, мы наблюдаем достаточно устойчивое расширение временных рамок сессии как в части начала и окончания, так и в части активной фазы.
В результате разнонаправленной динамики текущие курсы вернулись на уровень, который приблизительно соответствует вчерашнему "закрытию".
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 24 кві, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Повтор минулого тижня..)
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:28
Про прямий обмін €/$ питайте у "мінял". Помітно вигідніше буде, ніж "офіціоз" через гривню.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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