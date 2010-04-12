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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1062106310641065>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 442
1. меньше 27
24%
106
2. 27 - 28.50
44%
193
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.63-26.70
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда же рыжик появится? как-то настораживает это снижение.
Востаннє редагувалось edgar_po в Сер 24 кві, 2019 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:41

  Nazarkino написав:
  twin написав:Які тепер прогнози

Смішно звучить но при Зельцмані гривня буде в пошані ,нездивуюсь якщо за 2-3 роки побачим 24,25 за вічеоамериканський.На сьогоднішний день це застовбити ставки по гривні поки дають солодкі ставки що я і починаю робити.

*Відправлено з Чату


Смело. Я думаю, уже в мае вверх чуть пойдём. Исходя из логики, что сейчас гривну опустили под майские выплаты. К примеру, в январе перед февральскими выплатами гривна тоже просела. Ошибаюсь?
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:47

  edgar_po написав:когда же рыхик появится? как-то настораживает это снижение.


странное желание весной-летом видеть резкие скачки. Соскучились?
Пока дешево - можно и скупиться. Спокойно, с расстановкой ... А не бегать потом как ужаленные.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:57

  edgar_po написав:когда же рыхик появится? как-то настораживает это снижение.


вот и появился после 14
подскок на МБ!
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:23

Кабмин будет забирать 90% прибіли у гос. компаний, чтоб наполнить бюджет.https://курс.ком.юа/novost/110690-kabmi ... 0-pribili/
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:04

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 23.04.2019 24.04.2019
починає діяти з: 24.04.2019 25.04.2019
100 дол. США 2668.8008 2659.4202
После полудня доллар отыграл почти копейку.
Учитывая, что с 11-30 до 14 торговля проходила при курсах ниже справочного, можно сделать вывод о том, что послеобеденный рост произошел при весьма существенных оборотах. Это не Рыжик.
Это уже не первый случай, когда по соотношению графика котировок и средневзвешенного мы можем выявить приличные обороты после обеда. Иногда мы просто не можем по этим признакам судить об оборотах. Похоже, мы наблюдаем достаточно устойчивое расширение временных рамок сессии как в части начала и окончания, так и в части активной фазы.
В результате разнонаправленной динамики текущие курсы вернулись на уровень, который приблизительно соответствует вчерашнему "закрытию".
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 24 кві, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Это не Рыжик

Это, наверное, кто-то из местных, кому 27-го долги долларовые отдавать.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Повтор минулого тижня..)
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:28

  Yuri_61 написав:
  pirat-d написав:Благодарю за мнение по евро.
Почему тогда депозиты в евро на меньшую % ставку чем $, если доллар выгоднее?)
Ну и так как бы бытовые размышления, если готовиться к тому, что дети будут получать образование в ЕС через 5-7-10 лет, нужно ли скырдовать евро или $ надёжнее, а конвертация из $ в евро легка (обменки это производят?) и сумма потери комиссии не велика?

Евро покупать когда оно дешёвое к баксу (1,13 - 1,25) не дороже.
Из бакса сначала в гривну потом в евро. Напрямую не знаю. За бугром только, имхо, но курс будет невыгодным априори, если из бакса в евро. Лучше сразу из гривны в евро когда оно дешёвое.

Про прямий обмін €/$ питайте у "мінял". Помітно вигідніше буде, ніж "офіціоз" через гривню.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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