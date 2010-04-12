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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:28
Круто рыжая животина прыгнула) ..я днем купил трошки по 26,75 в Виктории..
Сегодня компенсировали ПДВ на 1,044 млрд.грн может из-за этого был отскок
Всего с начала месяца компенсировали на 4,3 млрд.грн.
Маловато , учитывая что осталось 2 рабочих дня и надо еще около 8 млрд компенсировать.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Сер 24 кві, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:44
zzzzzz написав:
Круто рыжая животина прыгнула) ..я днем купил трошки по 26,75 в Виктории..
Насколько круто? В Раде по .77 есть
Не было времени вылезти, а так южный по .70 давал
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:53
Proofy написав: zzzzzz написав:
Круто рыжая животина прыгнула) ..я днем купил трошки по 26,75 в Виктории..
Насколько круто? В Раде по .77 есть
Не было времени вылезти, а так южный по .70 давал
Нашо ці банки приводити в приклад, сьогодні зайшов просто в один банк з курсом 26,80 погодились продати 100
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