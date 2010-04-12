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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1062106310641065

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 442
1. меньше 27
24%
106
2. 27 - 28.50
44%
193
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:28

Круто рыжая животина прыгнула) ..я днем купил трошки по 26,75 в Виктории..

Сегодня компенсировали ПДВ на 1,044 млрд.грн может из-за этого был отскок
Всего с начала месяца компенсировали на 4,3 млрд.грн.
Маловато , учитывая что осталось 2 рабочих дня и надо еще около 8 млрд компенсировать.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 24 кві, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:44

  zzzzzz написав:Круто рыжая животина прыгнула) ..я днем купил трошки по 26,75 в Виктории..
Насколько круто? В Раде по .77 есть
Не было времени вылезти, а так южный по .70 давал
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:53

  Proofy написав:
  zzzzzz написав:Круто рыжая животина прыгнула) ..я днем купил трошки по 26,75 в Виктории..
Насколько круто? В Раде по .77 есть
Не было времени вылезти, а так южный по .70 давал

Нашо ці банки приводити в приклад, сьогодні зайшов просто в один банк з курсом 26,80 погодились продати 100 :lol:
twin
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