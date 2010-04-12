ГРИВНА ОТОРВАЛАСЬ ОТ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ЭКОНОМИКИКак сообщили сегодня в Нацбанке, в I-м квартале 2019г. наши банки получили 13,2 млрд. грн. чистой прибыли! О чем это говорит? О том, что деньги в реальный сектор не идут, а рекордная прибыль зарабатывается на валютных спекуляциях и операциях с ОВГЗ.Игры с валютами сегодня дают наибольший доход, а валютные спекулянты действуют стадно. Только тогда, когда они точно знают, когда можно надавить на рынок и он поддастся, они начинают жестко действовать. Поэтому в их среде есть определенная договоренность, когда точно не будет резких движений против них в защиту гривны. Да, валютные войны у нас масштабные и не случайные. И у рядовых украинцев былого достатка давно нет. Оставшиеся сбережения они хранят лишь во впечатлениях.директор Института развития экономики Украины