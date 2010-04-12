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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1063106410651066

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 442
1. меньше 27
24%
106
2. 27 - 28.50
44%
193
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 19:21

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Евро обновляет годовые минимумы, поздравляю всех влошенцев, уверенное движение на 0.85-0.90

зато европейские ценности становятся доступнее, у них же не пересчитывают цену хотдога в зависимости от курса доллара.

типа у нас пересчитывают
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 00:13

  Zebra написав:Евро обновляет годовые минимумы, поздравляю всех влошенцев, уверенное движение на 0.85-0.90
не хватает ДСового обзора по евре, в неведении сижу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 00:37

  hxbbgaf написав:
  vovan_prm написав:Вот это:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44814 ... -s-obyskom
никого не напрягает?

Зеля еще не пришел, а уже пахнет.

Эмм... Давайте не будем здесь уподобляться известной всем политической ветке на форуме финанс.уа. Вступит в должность - тогда и будем так говорить. А пока действующий президент - Порошенко. Со всеми вытекающими...
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 00:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Был в легком анабиозе... :) Сибариту - респект, так же, как и Ирине.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 01:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аваль выплатит акционерам 3,6 млрд грн дивидендов. НБУ перечислит в бюджет в 2019 году 64,9 млрд грн. Просто информация. :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 01:37

  4x4 написав:Аваль выплатит акционерам 3,6 млрд грн дивидендов.

на 700 млн. меньше, чем в прошлом.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 02:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ГРИВНА ОТОРВАЛАСЬ ОТ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ЭКОНОМИКИ

Как сообщили сегодня в Нацбанке, в I-м квартале 2019г. наши банки получили 13,2 млрд. грн. чистой прибыли! О чем это говорит? О том, что деньги в реальный сектор не идут, а рекордная прибыль зарабатывается на валютных спекуляциях и операциях с ОВГЗ.
Игры с валютами сегодня дают наибольший доход, а валютные спекулянты действуют стадно. Только тогда, когда они точно знают, когда можно надавить на рынок и он поддастся, они начинают жестко действовать. Поэтому в их среде есть определенная договоренность, когда точно не будет резких движений против них в защиту гривны. Да, валютные войны у нас масштабные и не случайные. И у рядовых украинцев былого достатка давно нет. Оставшиеся сбережения они хранят лишь во впечатлениях.

Александр Гончаров
директор Института развития экономики Украины
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