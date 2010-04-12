а почему летом прошлого года курс начал рости?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:31
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:54
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:10
....та що, рано заходив - черга в кілометр...
- пів години тому вибіг з роботи спеціально(відділення близько) - та де там.... - черга, як на концерт О. Винника
...навіть, до віконечка "просто запитати" підходити якось стрьомно
... блін, як би не ті комісії - купляв би онлайн і мав би це все в носі....
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:19
Долярчик
Я сьогодні в Альфі міг взяти, але стримався, ще трохи припаде думаю. Якщо завтра не зроблять підскок на міжбанку, то вихідні пройдуть спокійно...
ПС вперті обінки які стояли 26,90 вже виставили 26,80 значить рух вниз.
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:29
https://news.finance.ua/ru/news/-/44823 ... nezakonnyj
Не исключено, что мошенники воспользовались именем.
За устойчивость при выносе серверов зачет!
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Итак, ставку снизили... Гривна дальше на укрепление?
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:56
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 24.04.2019 25.04.2019
починає діяти з: 25.04.2019 26.04.2019
100 дол. США 2659.4202 2661.9328
За последние 3.5 часа курс не изменился.
Предполуденная попытка роста быстро сошла на нет, после чего равновесная торговля проходила с очень незначительными колебаниями.
В теории, снижение ставки должно ослабить гривну. Однако очень малая величина этого снижения, а также постоянное превышение предложения над спросом, которое позволяет НБУ выкупать по 15 млн. ежедневно, позволяют предположить отсутствие реакции валютного рынка на это эпохальное событие.
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26.65-26.72. 29.65-29.77
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