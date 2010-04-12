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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1066106710681069

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 443
1. меньше 27
24%
106
2. 27 - 28.50
44%
194
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 443
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:31

  Starikan написав:Кому известно, почему летом :shock: и почему 35?

а почему летом прошлого года курс начал рости?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:54

  Долярчик написав:.... то що тут? - "налітай-торопісь"? ©®™
- то в бегемоті можна взяти готівкового ЗЕленого(наприклад 1К), чи то в них тільки цифри на табло?

... у Лева 70/78

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twin
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:10

  twin написав:
  Долярчик написав:.... то що тут? - "налітай-торопісь"? ©®™
- то в бегемоті можна взяти готівкового ЗЕленого(наприклад 1К), чи то в них тільки цифри на табло?

... у Лева 70/78

Вдалось?

....та що, рано заходив - черга в кілометр...
- пів години тому вибіг з роботи спеціально(відділення близько) - та де там.... - черга, як на концерт О. Винника :twisted: :mrgreen:
...навіть, до віконечка "просто запитати" підходити якось стрьомно :mrgreen:

... блін, як би не ті комісії - купляв би онлайн і мав би це все в носі.... :evil:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:19

Долярчик
Я сьогодні в Альфі міг взяти, але стримався, ще трохи припаде думаю. Якщо завтра не зроблять підскок на міжбанку, то вихідні пройдуть спокійно...

ПС вперті обінки які стояли 26,90 вже виставили 26,80 значить рух вниз.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:29

  Alex2006 написав:
  vovan_prm написав:Вот это:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44814 ... -s-obyskom
никого не напрягает?

Чего приходили и чем закончилось в итоге?

https://news.finance.ua/ru/news/-/44823 ... nezakonnyj
Не исключено, что мошенники воспользовались именем.

За устойчивость при выносе серверов зачет!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Итак, ставку снизили... Гривна дальше на укрепление?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:56

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 24.04.2019 25.04.2019
починає діяти з: 25.04.2019 26.04.2019
100 дол. США 2659.4202 2661.9328
За последние 3.5 часа курс не изменился.
Предполуденная попытка роста быстро сошла на нет, после чего равновесная торговля проходила с очень незначительными колебаниями.

  Сержик написав:Итак, ставку снизили... Гривна дальше на укрепление?

В теории, снижение ставки должно ослабить гривну. Однако очень малая величина этого снижения, а также постоянное превышение предложения над спросом, которое позволяет НБУ выкупать по 15 млн. ежедневно, позволяют предположить отсутствие реакции валютного рынка на это эпохальное событие.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.65-26.72. 29.65-29.77
витя
 
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