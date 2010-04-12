Alex2006 написав:Бизнес, конечно, умный оказался) Поняли куда ветер дует и решили позаводить валюту пока курс еще высокий и ставки по гривне высокие. Если перед инаугурацией не устроят мини-загончик, придется слиться аж перед парламентскими выборами, но уже в минус Так что, эксперимент с тестированеим "пути оленя" прошел закономерно - по-оленьи)) Заключение прежнее - грн депо рулит! При этом радует нахождение на 72% в гривне, так что в целом расклад хорошо влияет на мою покупательную способность
В чем проблема подождать до зимы и слиться как минимум по 29 ???