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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1069107010711072

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 445
1. меньше 27
24%
107
2. 27 - 28.50
44%
195
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:33

  ТИХИЙ написав:
  valya написав:
  витя написав:26.55 -26.65. 29.55-29.70

Это гиде таке?

Такой подачей данных грешит не только витя...

Коллеги из Одессы сослались
https://obmenka.od.ua/
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:50

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Бизнес, конечно, умный оказался) Поняли куда ветер дует и решили позаводить валюту пока курс еще высокий и ставки по гривне высокие. Если перед инаугурацией не устроят мини-загончик, придется слиться аж перед парламентскими выборами, но уже в минус :( Так что, эксперимент с тестированеим "пути оленя" прошел закономерно - по-оленьи)) Заключение прежнее - грн депо рулит! При этом радует нахождение на 72% в гривне, так что в целом расклад хорошо влияет на мою покупательную способность :)

В чем проблема подождать до зимы и слиться как минимум по 29 ???

вангую 29 в сентябре-октябре.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Вы видели,что строятся новые заводы?
Инженерные сооружения?

А де ти їх побачиш, на своїй зрадо-клаві?
Ти що якимось виробництвом займаєшься?
А в дуроскопі тобі покажуть тільки чорнуху до якої ти такий ласий.
Трохи засмучу тебе:
Предприятия, которые открылись в Украине с 2015 года [Интерактивная карта]
https://itc.ua/news/predpriyatiya-kotoryie-otkryilis-v-ukraine-s-2015-goda-interaktivnaya-karta/
За три года в Украине открылось 124 новых завода
https://republic.com.ua/article/za-tri-goda-v-ukraine-otkryilos-124-novyih-zavoda.html
Так це новини річної давнини, ще пару десятків треба додати.
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