twin написав:Долярчик Навіщо так спішити, я ж писав вчора, що передумав брати в альфі, а була сума яка мене цікавила... З сьогоднішнього міжбанку вже видно, що свята будуть спокійні, а потім будуть перші сесії на міжбанку з збільшеною пропозицією, от тоді буде видно...
В бюджете 29.4 заложено, а все уже хотят на 5 гривен ниже. Когда такое было? Если пошли такие разговоры, значит, это минимум курсеца. МВФ послал, с Приватом непонятки, коммунальных долгов 80 миллиардов, бюджет не выполняется, еще завтра нам могут полететь бомбы на голову. Какие там 24-26, это загон! Тарьте дешевое серебро на всю гривну!
А хто каже про 24-26?! Я вважаю що нижче 26,50 буде проблематично йти, а так як травень вже на носі, ну і річне дно думаю також.
Долярчик написав:...вчора так і не вдалось мені купити 1К дУлярів.... - бо, там де хотів - було закрито, а в інших місцях було дорого(/88 або /90) - то ж сьогодні з новими силами мій "марафон" відбувався так: - Приват - пусто! - Ідея банк - пусто! - банк Львів - тільки 200$(просили ПІП і моб. номер) - обмінка у "трохи знайомі" - пусто! - Укрсиббанк - "...немає, але мають підвезти..." - Райфайзенбанк - "...є 500..." - почав лічити гроші - "... ой, я забула....(щось там бла-бла-бла).... є 800" -"бінго!" .... "заверніть, будь ласка!"
щось дуже дорого купив Долярчик долярчики куда спєшить такой жара?
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 26.04.2019 грн за 100 доларів США 2651.49 Изменение от вчерашнего дня 10.5 копеек. Это отражает сегодняшнюю динамику - с самого утра наблюдается устойчивое укрепление гривны. НБУ план по наполнению закромов выполнил. Сегодняшний справочный курс всего на 28 копеек выше, чем средневзвешенный год назад. Устойчивая длительная ревальвация становится пугающей. На этом фоне выглядит логичным решение НБУ об увеличении планового пополнения резервов до 20 млн. в день. Серьезная заливка НДС ушла на овернайты и в наличку примерно в равных долях. Накануне затяжных праздников изрядное увеличение наличных в обороте выглядит естественным.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 24.04.2019 Усього, млн дол. США 395.5
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 26 кві, 2019 11:33, всього редагувалось 1 раз.