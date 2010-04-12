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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1072107310741075>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 447
1. меньше 27
24%
108
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 447
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:40

Кор счета 48,2 ( +0,5 млрд )

Вчера налили компенсацию пдв аж на 5,4 млрд за раз


Нбу решил увнличить суточную покупку до 20 млн с ранее 15 млн.долл
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:40

Таки есть валютная биржа или нет?
Или только между банками/обменниками операции проводятся?
nip_energizer
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:46

  hxbbgaf написав:
  twin написав:Долярчик
Навіщо так спішити, я ж писав вчора, що передумав брати в альфі, а була сума яка мене цікавила...
З сьогоднішнього міжбанку вже видно, що свята будуть спокійні, а потім будуть перші сесії на міжбанку з збільшеною пропозицією, от тоді буде видно...

В бюджете 29.4 заложено, а все уже хотят на 5 гривен ниже. Когда такое было? Если пошли такие разговоры, значит, это минимум курсеца. МВФ послал, с Приватом непонятки, коммунальных долгов 80 миллиардов, бюджет не выполняется, еще завтра нам могут полететь бомбы на голову. Какие там 24-26, это загон! Тарьте дешевое серебро на всю гривну!

А хто каже про 24-26?! Я вважаю що нижче 26,50 буде проблематично йти, а так як травень вже на носі, ну і річне дно думаю також.

ПС ну може 26,30 побачимо...
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:В бюджете 29.4 заложено, а все уже хотят на 5 гривен ниже. Когда такое было?


який курс був закладений на 2018 і який стався пофакту?
отож бо й воно
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:55

  Долярчик написав:...вчора так і не вдалось мені купити 1К дУлярів.... - бо, там де хотів - було закрито, а в інших місцях було дорого(/88 або /90)
- то ж сьогодні з новими силами мій "марафон" відбувався так:
- Приват - пусто!
- Ідея банк - пусто!
- банк Львів - тільки 200$(просили ПІП і моб. номер)
- обмінка у "трохи знайомі" - пусто! :shock:
- Укрсиббанк - "...немає, але мають підвезти..."
- Райфайзенбанк - "...є 500..."
- почав лічити гроші - "... ой, я забула....(щось там бла-бла-бла).... є 800"
-"бінго!" :).... "заверніть, будь ласка!" :)
Зображення



щось дуже дорого купив Долярчик долярчики :)
куда спєшить такой жара?
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:58

  Faceless написав:
  Долярчик написав:...вчора так і не вдалось мені купити 1К дУлярів....

Сьогодні без поспіху і страждань спокійно взяв онлайн в Альфі по 26,65

1)...яка була комісія при купівлі онлайн?
2)...коли/через який час зможете забрати готівкою $$?
3)...принципово альфу зневажаю!
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:01

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:...вчора так і не вдалось мені купити 1К дУлярів....

Сьогодні без поспіху і страждань спокійно взяв онлайн в Альфі по 26,65

1)...яка була комісія при купівлі онлайн?
2)...коли/через який час зможете забрати готівкою $$?
3)...принципово альфу зневажаю!


В монобанке комисси нет. Без потери $ можно снять через месяц положив их на депозит. Все делается в приложении.
vossmy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:щось дуже дорого купив Долярчик долярчики
куда спєшить такой жара?

.... а я для кого на попередній сторінці все детально розписав?
(що ще не одну тисячку треба буде)
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:02

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:...вчора так і не вдалось мені купити 1К дУлярів....

Сьогодні без поспіху і страждань спокійно взяв онлайн в Альфі по 26,65

1)...яка була комісія при купівлі онлайн?
2)...коли/через який час зможете забрати готівкою $$?
3)...принципово альфу зневажаю!


поки ви писали, Альфа ще більше скинула в онлайні! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.04.2019
грн за 100 доларів США 2651.49
Изменение от вчерашнего дня 10.5 копеек. Это отражает сегодняшнюю динамику - с самого утра наблюдается устойчивое укрепление гривны.
НБУ план по наполнению закромов выполнил.
Сегодняшний справочный курс всего на 28 копеек выше, чем средневзвешенный год назад. Устойчивая длительная ревальвация становится пугающей. На этом фоне выглядит логичным решение НБУ об увеличении планового пополнения резервов до 20 млн. в день.
Серьезная заливка НДС ушла на овернайты и в наличку примерно в равных долях. Накануне затяжных праздников изрядное увеличение наличных в обороте выглядит естественным.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
24.04.2019
Усього, млн дол. США 395.5
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 26 кві, 2019 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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