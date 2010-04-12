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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:24
Долярчик написав: Faceless написав: Долярчик написав:
...вчора так і не вдалось мені купити 1К дУлярів....
Сьогодні без поспіху і страждань спокійно взяв онлайн в Альфі по 26,65
1)...яка була комісія при купівлі онлайн?
2)...коли/через який час зможете забрати готівкою $$?
3)...принципово альфу зневажаю!
Немає комісії
Готівкою можна і на наступний робочий, як дуже треба
То ваші особисті проблеми, ваша історія відома, ви в ній самі винні, але то не тема гілки
В ТАСі онлайн зараз 26.70
Теж без комісій.
В УкрСибі 26.64, без комісій, але пакети платні.
А ви як хочете страждати, бігати по обмінкам, щоб взяти дорожче - то ваш персональний мазохізм
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Faceless
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:29
Долярчик написав: greenozon написав:
щось дуже дорого купив Долярчик долярчики
куда спєшить такой жара?
.... а я для кого на попередній сторінці все детально розписав?
(що ще не одну тисячку треба буде)
блин, я тоже поспешил...
но лучше раньше, чем позже
у нас как: если рост так по 50 копеек в день
помню что лохом считал, когда по 26,40 тарился, а паотом он просел до 25,80
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Yuri_61
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:39
Yuri_61 написав: Долярчик написав: greenozon написав:
щось дуже дорого купив Долярчик долярчики
куда спєшить такой жара?
.... а я для кого на попередній сторінці все детально розписав?
(що ще не одну тисячку треба буде)
блин, я тоже поспешил...
но лучше раньше, чем позже
у нас как: если рост так по 50 копеек в день
помню что лохом считал, когда по 26,40 тарился, а паотом он просел до 25,80
... так ото ж бо й воно!
- хто знає наперед?
... все ж таки краще купувати "порційно", а не все за раз!
.... а то сповзає, як черепаха..... а чуть що... - хтось пчихнув/пукнув.... - так зразу на 30коп. -50коп. -1грн вверх фігась!
- тож резюмуючи: "менше вкусиш - швидше проковтнеш!"
п. с.
- і ще до всіх:
..... панове, досить бути захланними
- не все вимірюється грошовими знаками!
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:49
[quote="4655577:Долярчик"][/quote]
Заметил, не купишь и ждёшь, так бакс на 50 копеек за день вверх.
Купишь, так он ещё ниже.
На 2019 год так решил: всё что ниже или =27,0 покупать, что выше не надо нам такого.
В 2018 году уровень был 26,40 (выше не брать)
В 2017 выше 26 не брать
привычка покупки бакса зимой у меня прошла года два назад.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:56
Есть у меня смутное подозрение, что это невиданный баксопад устроили спецом для серьёзных дядек, чтобы они могли скупить евробаксы.
И НБУ лишь по чайной ложке на себя, чтоб только курс не вспугнуть.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 26 кві, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:57
Я з грудня минулого року не купляв долар. Перед другим туром, в четвер взяв частину...
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twin
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:00
twin написав:
Я з грудня минулого року не купляв долар. Перед другим туром, в четвер взяв частину...
стальные нервы или холодный расчёт? Или того и другого в разных (одникаковых) пропорциях?
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Yuri_61
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