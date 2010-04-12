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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1072107310741075

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 447
1. меньше 27
24%
108
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 447
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:...вчора так і не вдалось мені купити 1К дУлярів....

Сьогодні без поспіху і страждань спокійно взяв онлайн в Альфі по 26,65

1)...яка була комісія при купівлі онлайн?
2)...коли/через який час зможете забрати готівкою $$?
3)...принципово альфу зневажаю!


Немає комісії
Готівкою можна і на наступний робочий, як дуже треба
То ваші особисті проблеми, ваша історія відома, ви в ній самі винні, але то не тема гілки

В ТАСі онлайн зараз 26.70
Теж без комісій.

В УкрСибі 26.64, без комісій, але пакети платні.

А ви як хочете страждати, бігати по обмінкам, щоб взяти дорожче - то ваш персональний мазохізм
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:29

  Долярчик написав:
  greenozon написав:щось дуже дорого купив Долярчик долярчики
куда спєшить такой жара?

.... а я для кого на попередній сторінці все детально розписав?
(що ще не одну тисячку треба буде)


блин, я тоже поспешил...
но лучше раньше, чем позже
у нас как: если рост так по 50 копеек в день
помню что лохом считал, когда по 26,40 тарился, а паотом он просел до 25,80
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:39

... за крок до перевороту думок ©

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
  greenozon написав:щось дуже дорого купив Долярчик долярчики
куда спєшить такой жара?

.... а я для кого на попередній сторінці все детально розписав?
(що ще не одну тисячку треба буде)


блин, я тоже поспешил...
но лучше раньше, чем позже
у нас как: если рост так по 50 копеек в день
помню что лохом считал, когда по 26,40 тарился, а паотом он просел до 25,80

... так ото ж бо й воно!
- хто знає наперед?
... все ж таки краще купувати "порційно", а не все за раз!
.... а то сповзає, як черепаха..... а чуть що... - хтось пчихнув/пукнув.... - так зразу на 30коп. -50коп. -1грн вверх фігась!

- тож резюмуючи: "менше вкусиш - швидше проковтнеш!"
п. с.
- і ще до всіх:
..... панове, досить бути захланними :D - не все вимірюється грошовими знаками! :D
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:49

[quote="4655577:Долярчик"][/quote]

Заметил, не купишь и ждёшь, так бакс на 50 копеек за день вверх.
Купишь, так он ещё ниже.
На 2019 год так решил: всё что ниже или =27,0 покупать, что выше не надо нам такого.
В 2018 году уровень был 26,40 (выше не брать)
В 2017 выше 26 не брать

привычка покупки бакса зимой у меня прошла года два назад.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть у меня смутное подозрение, что это невиданный баксопад устроили спецом для серьёзных дядек, чтобы они могли скупить евробаксы.
И НБУ лишь по чайной ложке на себя, чтоб только курс не вспугнуть.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 26 кві, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:56

Yuri_61
26 -> 26,40 -> 27 -> ... 27,40 (2020?) :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я з грудня минулого року не купляв долар. Перед другим туром, в четвер взяв частину...
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:00

  twin написав:Я з грудня минулого року не купляв долар. Перед другим туром, в четвер взяв частину...

стальные нервы или холодный расчёт? Или того и другого в разных (одникаковых) пропорциях?
Yuri_61
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