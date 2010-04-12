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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1077107810791080>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:07

Показники валютного ринку
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 25.04.2019 26.04.2019
починає діяти з: 26.04.2019 02.05.2019
100 дол. США 2661.9328 2649.2737
По сравнению с полуденным, курс просел чуть более, чем на 2 копейки. Это говорит о том, что торги и после полудня оставались достаточно активными. На этот период пришлось не менее трети дневного оборота.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:15

Добра усім.
Харківські під вечір різко вгору: $26.65/26.75. :(
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
slot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:26

  slot написав:Добра усім.
Харківські під вечір різко вгору: $26.65/26.75. :(

теперь до 02.05 будут творить, что хотят. Базарники продались, будут тарить бакс, банки закрыты, поэтому будут брать почем написано на табло.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:29

  Vitalych-new написав:
  zzzzzz написав:
  Gastarbaiter написав:Приехали заробитчане на праздники, привезли валюты.


Тут скорее другое, на период длинный выходных люди запасаются гривной т.к. зарплаты только с 2 мая начнут выдавать , ну и плюс в том что политические риски уже сняты с повестки дня


понятно, что за счёт готовящихся к праздникам (в т.ч. верующих гастарбайтеров) у нас всегда многие готовы были "заправиться" :oops:
Перед большими / длинными праздниками доллар на наличке всегда проседает
Но насчёт политических рисков - я бы не обольщался..... Цирк ещё впереди, не с избранием комедианта

Всегда спред расширялся, вот и сегодня с .65 до .70 подняли

Откупил .55 в банке часть, жду мая еще
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:36

  sailed написав:
  Долярчик написав:
  sailed написав:В обменках ажиотаж, я так понял олени несут доллар, стучат копытами))
Львов 26.50/26.85

Прикупил ещё чуток зелени, пока дают

.. так, так..... в місті Лева не поспішають в обмінках "верхи" приспускати...
- а по якому курсу купили? (і чи багато? )


купив по 85 бо потрібна була саме готівка для відпочинку в спекотних країнах. а на всю котлету "влошився" тиждень тому по 95 онлайн. тепер вже теж розумію, що краще було брати порційно. але мене в той час дуже схвилювали ті вибори, тому повів себе як олень. то буде наука мені.


Треба було продати трошки на свята вчора вранці або краще на початку тижня, та я не продав, бо ніколи було. Продав сьогодні. От думаю, хто я?.. Ледар! Теж наука :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:44

02 мая будет еще больше валюты .
за 3 дня привалит валютной выручки - и можем откатится за 26.1
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:47

  Proofy написав:
  Vitalych-new написав:
  zzzzzz написав:
понятно, что за счёт готовящихся к праздникам (в т.ч. верующих гастарбайтеров) у нас всегда многие готовы были "заправиться" :oops:
Перед большими / длинными праздниками доллар на наличке всегда проседает
Но насчёт политических рисков - я бы не обольщался..... Цирк ещё впереди, не с избранием комедианта

Всегда спред расширялся, вот и сегодня с .65 до .70 подняли

Откупил .55 в банке часть, жду мая еще


мне много чего не нравится.....
поэтому летом едем отдыхать опять на Мадейру - куда дешевле Кирилловки при курсе 30 за евро :oops: Год назад таки съездили отдохнули по 100 евро/сутки за номер из 2 комнат с "недобором" по кухонному уголку. На Мадейре гостиная + 2 спальни + полная кухня за 60 :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... після свят - коли в банків перший робочий день? - вівторок, чи середа?
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:49

Долярчик

У НБУ повідомили графік роботи банків на Великдень

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:07


...подякував нашій чарівній модераторші! :D
- виходить, що працюють з 2 числа(четвер)...

п. с.
... паску вже спекли/купили? :wink:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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