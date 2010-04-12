|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:07
Показники валютного ринку
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 25.04.2019 26.04.2019
починає діяти з: 26.04.2019 02.05.2019
100 дол. США 2661.9328 2649.2737
По сравнению с полуденным, курс просел чуть более, чем на 2 копейки. Это говорит о том, что торги и после полудня оставались достаточно активными. На этот период пришлось не менее трети дневного оборота.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3823
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 2082 раз.
-
- Профіль
-
1
3
4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:15
Добра усім.
Харківські під вечір різко вгору: $26.65/26.75.
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
-
slot
-
1
-
- Повідомлень: 2037
- З нами з: 14.04.09
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:26
slot написав:
Добра усім.
Харківські під вечір різко вгору: $26.65/26.75.
теперь до 02.05 будут творить, что хотят. Базарники продались, будут тарить бакс, банки закрыты, поэтому будут брать почем написано на табло.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:29
Vitalych-new написав: zzzzzz написав: Gastarbaiter написав:
Приехали заробитчане на праздники, привезли валюты.
Тут скорее другое, на период длинный выходных люди запасаются гривной т.к. зарплаты только с 2 мая начнут выдавать , ну и плюс в том что политические риски уже сняты с повестки дня
понятно, что за счёт готовящихся к праздникам (в т.ч. верующих гастарбайтеров) у нас всегда многие готовы были "заправиться"
Перед большими / длинными праздниками доллар на наличке всегда проседает
Но насчёт политических рисков - я бы не обольщался..... Цирк ещё впереди, не с избранием комедианта
Всегда спред расширялся, вот и сегодня с .65 до .70 подняли
Откупил .55 в банке часть, жду мая еще
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1266
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:36
sailed написав: Долярчик написав: sailed написав:
В обменках ажиотаж, я так понял олени несут доллар, стучат копытами))
Львов 26.50/26.85
Прикупил ещё чуток зелени, пока дают
.. так, так..... в місті Лева не поспішають в обмінках "верхи" приспускати...
- а по якому курсу купили? (і чи багато? )
купив по 85 бо потрібна була саме готівка для відпочинку в спекотних країнах. а на всю котлету "влошився" тиждень тому по 95 онлайн. тепер вже теж розумію, що краще було брати порційно. але мене в той час дуже схвилювали ті вибори, тому повів себе як олень. то буде наука мені.
Треба було продати трошки на свята вчора вранці або краще на початку тижня, та я не продав, бо ніколи було. Продав сьогодні. От думаю, хто я?.. Ледар! Теж наука
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 488
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:44
02 мая будет еще больше валюты .
за 3 дня привалит валютной выручки - и можем откатится за 26.1
-
4e4ensxe
-
-
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:47
Proofy написав: Vitalych-new написав: zzzzzz написав:
понятно, что за счёт готовящихся к праздникам (в т.ч. верующих гастарбайтеров) у нас всегда многие готовы были "заправиться"
Перед большими / длинными праздниками доллар на наличке всегда проседает
Но насчёт политических рисков - я бы не обольщался..... Цирк ещё впереди, не с избранием комедианта
Всегда спред расширялся, вот и сегодня с .65 до .70 подняли
Откупил .55 в банке часть, жду мая еще
мне много чего не нравится.....
поэтому летом едем отдыхать опять на Мадейру - куда дешевле Кирилловки при курсе 30 за евро
Год назад таки съездили отдохнули по 100 евро/сутки за номер из 2 комнат с "недобором" по кухонному уголку. На Мадейре гостиная + 2 спальни + полная кухня за 60
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:48
... після свят - коли в банків перший робочий день? - вівторок, чи середа?
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6156
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:49
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 841
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:07
...подякував нашій чарівній модераторші!
- виходить, що працюють з 2 числа(четвер)...
п. с.
... паску вже спекли/купили?
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6156
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14497
|1714472
|
|
|6600
|1421550
|
Чет 25 кві, 2019 17:01
Zebra
|
|159
|273226
|
|