Киев тоже под вечер отскочил, это отскок под конец рабочей недели, кое кто решил окупиться.
Киев на сейчас 60/68
Ничего страшного, банки начнут работать аж 2 мая в четверг, думаю гривны будет не хватать для всех .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:30
Киев тоже под вечер отскочил, это отскок под конец рабочей недели, кое кто решил окупиться.
Киев на сейчас 60/68
Ничего страшного, банки начнут работать аж 2 мая в четверг, думаю гривны будет не хватать для всех .
Живите своим умом!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:33
Соседи передали:
Реально после обеда продать было некому. Спекули ставили биды на дурака, никто по такой цене продавать не стал, оставили на май. Обязаловку продали, свободную отложили.
Так что к тому, что придет за 29.04-1.05. еще добавится непроданное сегодня.
Скорее всего, можем еще присесть на межбанке.
На нале после обеда отскочили, т.к. банки закрылись (онлайн-покупки не в счет), а были желающие перейти в зелень перед выходными.
Завтра-послезавтра маржа будет растянута до неприличия. Ну, кто хотел, тот сделал сегодня до обеда. А кто не успел, тот опоздал.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:36
А как добираетесь? До Лиссабона/Порту, а там местными авиалиниями?
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:45
пока из 6 перелётов купил 3
но реально да - без этих 2 аэропортов на континенте не обойтись
Мы любим путешествовать, в этот раз отдыхает дополнительно в Порту и Берлине. А 3 года назад был Париж с окрестностями и Вильнюс
С таким курсом в Европе лучше
Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:00
Дело по большому счету совсем не в курсе, евро 29 или 32 по сути пох. Намного важнее что получается на выходе. На Мадейре или Азорах можно найти норм жилье с кухней в 2 раза дешевле, до 30 евро. Это в смысле на 2-3 (максимум 4 человека). Самый бюджетный вариант это из Порто на Изиджет. Чуть дороже всегда тоже самое из Лиссабона. Есть вариант чартеров из Скандинавии, но туда пока не совсем дешевая логистика в нужную дату из Украины.
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