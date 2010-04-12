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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1077107810791080

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:30

  slot написав:Добра усім.
Харківські під вечір різко вгору: $26.65/26.75. :(


Киев тоже под вечер отскочил, это отскок под конец рабочей недели, кое кто решил окупиться.
Киев на сейчас 60/68

Ничего страшного, банки начнут работать аж 2 мая в четверг, думаю гривны будет не хватать для всех .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:33

Соседи передали: "Экспортеры обвалили курс доллара"

Реально после обеда продать было некому. Спекули ставили биды на дурака, никто по такой цене продавать не стал, оставили на май. Обязаловку продали, свободную отложили.
Так что к тому, что придет за 29.04-1.05. еще добавится непроданное сегодня.
Скорее всего, можем еще присесть на межбанке.

На нале после обеда отскочили, т.к. банки закрылись (онлайн-покупки не в счет), а были желающие перейти в зелень перед выходными.
Завтра-послезавтра маржа будет растянута до неприличия. Ну, кто хотел, тот сделал сегодня до обеда. А кто не успел, тот опоздал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:36

  Vitalych-new написав:.
поэтому летом едем отдыхать опять на Мадейру - куда дешевле Кирилловки при курсе 30 за евро :oops: Год назад таки съездили отдохнули по 100 евро/сутки за номер из 2 комнат с "недобором" по кухонному уголку. На Мадейре гостиная + 2 спальни + полная кухня за 60 :oops:

А как добираетесь? До Лиссабона/Порту, а там местными авиалиниями?
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:45

  Вадюшка написав:
  Vitalych-new написав:.
поэтому летом едем отдыхать опять на Мадейру - куда дешевле Кирилловки при курсе 30 за евро :oops: Год назад таки съездили отдохнули по 100 евро/сутки за номер из 2 комнат с "недобором" по кухонному уголку. На Мадейре гостиная + 2 спальни + полная кухня за 60 :oops:

А как добираетесь? До Лиссабона/Порту, а там местными авиалиниями?


пока из 6 перелётов купил 3
но реально да - без этих 2 аэропортов на континенте не обойтись
Мы любим путешествовать, в этот раз отдыхает дополнительно в Порту и Берлине. А 3 года назад был Париж с окрестностями и Вильнюс
С таким курсом в Европе лучше 8)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:00

  Vitalych-new написав:С таким курсом в Европе лучше 8)

Дело по большому счету совсем не в курсе, евро 29 или 32 по сути пох. Намного важнее что получается на выходе. На Мадейре или Азорах можно найти норм жилье с кухней в 2 раза дешевле, до 30 евро. Это в смысле на 2-3 (максимум 4 человека). Самый бюджетный вариант это из Порто на Изиджет. Чуть дороже всегда тоже самое из Лиссабона. Есть вариант чартеров из Скандинавии, но туда пока не совсем дешевая логистика в нужную дату из Украины.
SILVER_UA
 
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