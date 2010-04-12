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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1078107910801081

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:58

"якщо Долярчика не було б тут, то його треба було вигадати"

...вдень, я вас всіх тут уважно вислухав і, приїхавши з роботи.......... ще докупив 250 пА /80 :D (в обмінці, яка вчора була зачинена)....
- а тепер далі продовжуйте в мене кидати тапками, на кшталт онлайну, чи - "за рогом можна було купити на 5коп дешевше" :mrgreen: :mrgreen:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:24

  Долярчик написав:...вдень, я вас всіх тут уважно вислухав і, приїхавши з роботи.......... ще докупив 250 пА /80 :D (в обмінці, яка вчора була зачинена)....
- а тепер далі продовжуйте в мене кидати тапками, на кшталт онлайну, чи - "за рогом можна було купити на 5коп дешевше" :mrgreen: :mrgreen:

Чому не зачекали на початок наступного тижня?
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:30

twin
.. бо, якраз наступного тижня закінчується трохи "величеньке" депо в грн!
- тільки тцсссссс! :mrgreen:
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отскок близок. По прогнозам Вали, можем взлететь сразу до 35.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:47

  Kabanchik написав:Отскок близок. По прогнозам Вали, можем взлететь сразу до 35.

сезон шашлыков,Валя знает толк в маринаде
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:57

  Долярчик написав:twin
.. бо, якраз наступного тижня закінчується трохи "величеньке" депо в грн!
- тільки тцсссссс! :mrgreen:


Здравствуйте .
Всем Здоровья и хороших дней.

Вам бы книгу писать о своей жизни , о приключениях в банках и обменках .

Ныне покойный ,Александр Алексеевич , Царствие Ему Небесное ,бывало банил ВАС на выходные (мудрейший ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ) чем избавлял от ваших вех жизни !

Эх , ЭХ , Эх ....

Добрые были времена !
холява
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  #<1 ... 1078107910801081
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