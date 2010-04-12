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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:58
...вдень, я вас всіх тут уважно вислухав і, приїхавши з роботи.......... ще докупив 250 пА /80
(в обмінці, яка вчора була зачинена)....
- а тепер далі продовжуйте в мене кидати тапками, на кшталт онлайну, чи - "за рогом можна було купити на 5коп дешевше"
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:24
Долярчик написав:
...вдень, я вас всіх тут уважно вислухав і, приїхавши з роботи.......... ще докупив 250 пА /80
(в обмінці, яка вчора була зачинена)....
- а тепер далі продовжуйте в мене кидати тапками, на кшталт онлайну, чи - "за рогом можна було купити на 5коп дешевше"
Чому не зачекали на початок наступного тижня?
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twin
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:30
twin
.. бо, якраз наступного тижня закінчується трохи "величеньке" депо в грн!
- тільки тцсссссс!
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:21
Отскок близок. По прогнозам Вали, можем взлететь сразу до 35.
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Kabanchik
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:47
Kabanchik написав:
Отскок близок. По прогнозам Вали, можем взлететь сразу до 35.
сезон шашлыков,Валя знает толк в маринаде
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:57
Долярчик написав:twin
.. бо, якраз наступного тижня закінчується трохи "величеньке" депо в грн!
- тільки тцсссссс!
Здравствуйте .
Всем Здоровья и хороших дней.
Вам бы книгу писать о своей жизни , о приключениях в банках и обменках .
Ныне покойный ,Александр Алексеевич , Царствие Ему Небесное ,бывало банил ВАС на выходные (мудрейший ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ) чем избавлял от ваших вех жизни !
Эх , ЭХ , Эх ....
Добрые были времена !
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холява
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