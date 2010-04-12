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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:43
Долярчик написав:
- то ще подякуйте нам!
смолы тебе горячей, приймачок
ты, грешник, бухать начал в страстную пятницу?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:49
Starikan написав:Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.
Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:56
freeze написав:
Starikan написав:Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.
Эквадорские бананы по цене украинского лука
это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.
... це зрадна перемога!
п. с.
... і вкраду одну цитату у п. Акурта
=====
Кумедна цибульна арифметика.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$
Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$
Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року.
Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні.
Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...
Востаннє редагувалось Долярчик
в П'ят 26 кві, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:58
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:33
...земля - пропитана порохом - повинна заЗЕленіти!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:48
vovan_prm написав: LuckyG написав: Вкладчик1234 написав:
Брать сейчас, или сразу после праздников?
Конечно сейчас. Скорее всего это дно дна.
Да еще вчера надо было.
С Вашим-то жизненным кредо
В долгосрочной перспективе ещё ни один человек,купивший доллары в Украине,не пожалел.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:52
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 26 кві, 2019 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:54
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 26 кві, 2019 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:55
freeze написав:
Starikan написав:Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.
Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.
Ну вот и покупайте киви и бананы зачем вам лук и капуста
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:16
холява написав: Долярчик написав:twin
.. бо, якраз наступного тижня закінчується трохи "величеньке" депо в грн!
- тільки тцсссссс!
Здравствуйте .
Всем Здоровья и хороших дней.
Вам бы книгу писать о своей жизни , о приключениях в банках и обменках .
Ныне покойный ,Александр Алексеевич , Царствие Ему Небесное ,бывало банил ВАС на выходные (мудрейший ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ) чем избавлял от ваших вех жизни !
Эх , ЭХ , Эх ....
Добрые были времена !
так можно банить - добавлять в черный список кого угодно у себя в настройках
.
LuckyG написав:
В долгосрочной перспективе ещё ни один человек,купивший доллары в Украине,не пожалел.
каюсь я купил 10 у.е. по 37 грн онлайн в привате так что перспектива бывает очень доооолгой
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
Сьогодні більшість банок що надають онлайн продаж валют змагаються за найнижчий курс продажу!
в чемпіони виривається....(барабанна дробь) - ПБ!
і євро і долар
Реально, выглядит как сумасшествие.
Капуста и лук "украинской добычи" 30+грн, картошка 12-18грн.
А доллар падает
зато киви апельсины бананы до 29-30 грн\кг или около того
freeze написав:
Starikan написав:Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.
Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.
для меня перемога, та как капусту надо еще готовить , а бананы и цитрусовые можно кушать сразу
Правда честно говоря киви либо зеленые ( твердые) либо гниловатые либо зеленые и гнилые одновременно
а обіцяв перейти на українську !
Yuri_61 написав:
блин, я тоже поспешил... . помню что лохом считал,
Востаннє редагувалось yama
в П'ят 26 кві, 2019 23:24, всього редагувалось 5 разів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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