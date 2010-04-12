смолы тебе горячей, приймачок
ты, грешник, бухать начал в страстную пятницу?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:43
смолы тебе горячей, приймачок
ты, грешник, бухать начал в страстную пятницу?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:56
#миздобули!©®™
... це зрадна перемога!
п. с.
... і вкраду одну цитату у п. Акурта
=====
Кумедна цибульна арифметика.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$
Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$
Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року.
Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні.
Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 26 кві, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:33
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!!!
...земля - пропитана порохом - повинна заЗЕленіти!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:48
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:52
Востаннє редагувалось yama в П'ят 26 кві, 2019 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:54
Востаннє редагувалось yama в П'ят 26 кві, 2019 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:55
Ну вот и покупайте киви и бананы зачем вам лук и капуста
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:16
так можно банить - добавлять в черный список кого угодно у себя в настройках .
каюсь я купил 10 у.е. по 37 грн онлайн в привате так что перспектива бывает очень доооолгой
зато киви апельсины бананы до 29-30 грн\кг или около того
для меня перемога, та как капусту надо еще готовить , а бананы и цитрусовые можно кушать сразу Правда честно говоря киви либо зеленые ( твердые) либо гниловатые либо зеленые и гнилые одновременно
а обіцяв перейти на українську !
Востаннє редагувалось yama в П'ят 26 кві, 2019 23:24, всього редагувалось 5 разів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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