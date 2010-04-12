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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:19
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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Додано: Суб 27 кві, 2019 01:09
freeze написав:
Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом. Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты. Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.
в мене друг, торгує овочами, гуртом. Каже, що вся цибуля- привозна, переважно- казахстан (ну це та, що в нього, може десь є і українська).*Відправлено з Чату
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