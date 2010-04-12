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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1079108010811082

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:58

freeze



))))))
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:48

  vovan_prm написав:
  LuckyG написав:
  Вкладчик1234 написав:Брать сейчас, или сразу после праздников?

Конечно сейчас. Скорее всего это дно дна.

Да еще вчера надо было.
С Вашим-то жизненным кредо

В долгосрочной перспективе ещё ни один человек,купивший доллары в Украине,не пожалел.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:55

  freeze написав:
Starikan написав:Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.


Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.

Ну вот и покупайте киви и бананы зачем вам лук и капуста :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:16

  холява написав:
  Долярчик написав:twin
.. бо, якраз наступного тижня закінчується трохи "величеньке" депо в грн!
- тільки тцсссссс! :mrgreen:


Здравствуйте .
Всем Здоровья и хороших дней.

Вам бы книгу писать о своей жизни , о приключениях в банках и обменках .

Ныне покойный ,Александр Алексеевич , Царствие Ему Небесное ,бывало банил ВАС на выходные (мудрейший ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ) чем избавлял от ваших вех жизни !

Эх , ЭХ , Эх ....

Добрые были времена !
так можно банить - добавлять в черный список кого угодно у себя в настройках :).
  LuckyG написав:В долгосрочной перспективе ещё ни один человек,купивший доллары в Украине,не пожалел.
каюсь я купил 10 у.е. по 37 грн онлайн в привате так что перспектива бывает очень доооолгой :mrgreen:

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Сьогодні більшість банок що надають онлайн продаж валют змагаються за найнижчий курс продажу!

в чемпіони виривається....(барабанна дробь) - ПБ!
і євро і долар

Реально, выглядит как сумасшествие.
Капуста и лук "украинской добычи" 30+грн, картошка 12-18грн.
А доллар падает
зато киви апельсины бананы до 29-30 грн\кг или около того
  freeze написав:
Starikan написав:Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.


Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.

для меня перемога, та как капусту надо еще готовить , а бананы и цитрусовые можно кушать сразу :lol: Правда честно говоря киви либо зеленые ( твердые) либо гниловатые либо зеленые и гнилые одновременно :(

  Yuri_61 написав:блин, я тоже поспешил... . помню что лохом считал,

а обіцяв перейти на українську !
Востаннє редагувалось yama в П'ят 26 кві, 2019 23:24, всього редагувалось 5 разів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 01:09

  freeze написав:Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом. Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты. Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.

в мене друг, торгує овочами, гуртом. Каже, що вся цибуля- привозна, переважно- казахстан (ну це та, що в нього, може десь є і українська).

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:01

  freeze написав:
Starikan написав:Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.

Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.

Интересно как пересичный бюргер ощутил на себе последствия прошлогодней засухи? То же в Х-раз выросли цены?
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.. кому - свята, а кому пік збуту товарів...

... а весело у нас))
- то чесник по неадекватним цінам, то цибуля, то яблука, то гречка....
- аграна країна, йоптель))... з ЧОРНОЗЕМАМИ!!!

п. с.
... а у Лева підросло 68(70) вже можна здати, а купити 85(90)
- ще не всі "торгаші" конвертувались))
- хоча, всякі там Ашани і їм подібні будуть і на Великдень працювати..... - то тільки їх встигай отоварювати ЗЕленим))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Купил ещё немного по 26.60 в Альфе
Faceless
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  #<1 ... 1079108010811082
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