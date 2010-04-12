Додано: Суб 27 кві, 2019 09:02

... а весело у нас))

- то чесник по неадекватним цінам, то цибуля, то яблука, то гречка....

- аграна країна, йоптель))... з ЧОРНОЗЕМАМИ!!!



п. с.

... а у Лева підросло 68(70) вже можна здати, а купити 85(90)

- ще не всі "торгаші" конвертувались))

- хоча, всякі там Ашани і їм подібні будуть і на Великдень працювати..... - то тільки їх встигай отоварювати ЗЕленим))

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4