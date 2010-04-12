Есть трошки гривны. Как думаете купить или рано?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть трошки гривны. Как думаете купить или рано?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Стоит купить?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дядя Саша умер???
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:51
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:11
онлайн обмін працює 24 на 7, не те що бариги в будках
конкретно в Альфі - є по регламенту тех-перерва десь 2 год ближче до півночі щодня
онлайн обмін лише в мобілці.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:14
viewtopic.php?p=4599392#p4599392
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дело его живет!
Отправлено с чужого ПК через Бразера
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:43
Это тема.
Можно организовать производство дефицитных овощных культуры и продавать по "космическим" ценам.
И Вы разбогатеете, и мы за Вас порадуемся. От души, по-доброму.
Или Вы считаете, что обеспечить Вам овощной рай должно Правительство (Президент) обязав фермеров продавать продукт своего труда по той цене, что электорат посчитает "справедливой"?
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:44
... за крок до перевороту думок ©
... я б це не писав.......але, так, як пан Холява полюбляє читати мою "книгу життя", то вже напишу)))
- так от, зробив я підрахуя свого прибутку з бізнесу за останніх 4 місяці(щось подібне я робив і минулого року і викладав тут)
... і якщо, за минулий рік відносно поза-минулого року - в мене вийшов профіт в +26%(чи +28% - вже точно не пам'ятаю)ЧИСТИМИ!- то на моменті, "картина маслом" виглядає так:
(порівнюючи з минулорічними місяцями)
Січень - 0-0
Лютий -2%
Березень +3%
Квітень(сьогодні останній короткий робочий день, тож це дуже не вплине на цей підрахуй) - 21%МІНУС! (але ще сам себе тішу і пояснюю таке падіння тим, що брав більше вихідних(~5днів "на ремонт")цього місяця, ніж минулого року...)
- але, все рівно така картина мене зовсім не тішить(особливо, коли дивлюсь на ціни продуктів! )
п. с.
... і то ще ж діє діючий президент!
- #перемогамиздобули?
п. с. 2
....а тим часом у чарівному місті Лева, "торгаші" поспішають конвертувати всю свою виручку пА /80-82-85-92 -так, так - отакий "різнобій"!
- ну і відповідно, на шинку/ковбаску/паску пересічні здають пА 70-72/
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 27 кві, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:49
А чего тут понимать - свинарчуки довели
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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