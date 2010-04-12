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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1081108210831084>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть трошки гривны. Как думаете купить или рано?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Faceless написав:Купил ещё немного по 26.60 в Альфе
Стоит купить?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

холява написав:
  Долярчик написав:twin
.. бо, якраз наступного тижня закінчується трохи "величеньке" депо в грн!
- тільки тцсссссс! :mrgreen:


Здравствуйте .
Всем Здоровья и хороших дней.

Вам бы книгу писать о своей жизни , о приключениях в банках и обменках .

Ныне покойный ,Александр Алексеевич , Царствие Ему Небесное ,бывало банил ВАС на выходные (мудрейший ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ) чем избавлял от ваших вех жизни !

Эх , ЭХ , Эх ....

Добрые были времена !
Дядя Саша умер???

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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:51

  Faceless написав:Купил ещё немного по 26.60 в Альфе

Они что работают в выходные?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:11

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Купил ещё немного по 26.60 в Альфе

Они что работают в выходные?


онлайн обмін працює 24 на 7, не те що бариги в будках :)
конкретно в Альфі - є по регламенту тех-перерва десь 2 год ближче до півночі щодня
онлайн обмін лише в мобілці.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:14

  Оранжевый-хит сезона написав:
холява написав:
  Долярчик написав:twin
.. бо, якраз наступного тижня закінчується трохи "величеньке" депо в грн!
- тільки тцсссссс! :mrgreen:


Здравствуйте .
Всем Здоровья и хороших дней.

Вам бы книгу писать о своей жизни , о приключениях в банках и обменках .

Ныне покойный ,Александр Алексеевич , Царствие Ему Небесное ,бывало банил ВАС на выходные (мудрейший ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ) чем избавлял от ваших вех жизни !

Эх , ЭХ , Эх ....

Добрые были времена !
Дядя Саша умер???

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viewtopic.php?p=4599392#p4599392
:(
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Оранжевый-хит сезона написав:Дядя Саша умер???

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Зображення
Дело его живет!

Зображення

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:43

  freeze написав:
Starikan написав:Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.


Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.

Это тема.
Можно организовать производство дефицитных овощных культуры и продавать по "космическим" ценам.
И Вы разбогатеете, и мы за Вас порадуемся. От души, по-доброму.

Или Вы считаете, что обеспечить Вам овощной рай должно Правительство (Президент) обязав фермеров продавать продукт своего труда по той цене, что электорат посчитает "справедливой"?
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:44

... за крок до перевороту думок ©

... я б це не писав.......але, так, як пан Холява полюбляє читати мою "книгу життя", то вже напишу)))
- так от, зробив я підрахуя свого прибутку з бізнесу за останніх 4 місяці(щось подібне я робив і минулого року і викладав тут)
... і якщо, за минулий рік відносно поза-минулого року - в мене вийшов профіт в +26%(чи +28% - вже точно не пам'ятаю)ЧИСТИМИ!- то на моменті, "картина маслом" виглядає так:
(порівнюючи з минулорічними місяцями)
Січень - 0-0
Лютий -2%
Березень +3%
Квітень(сьогодні останній короткий робочий день, тож це дуже не вплине на цей підрахуй) - 21%МІНУС! :shock: (але ще сам себе тішу і пояснюю таке падіння тим, що брав більше вихідних(~5днів "на ремонт")цього місяця, ніж минулого року...)
- але, все рівно така картина мене зовсім не тішить(особливо, коли дивлюсь на ціни продуктів! )

п. с.
... і то ще ж діє діючий президент!
- #перемогамиздобули?

п. с. 2
....а тим часом у чарівному місті Лева, "торгаші" поспішають конвертувати всю свою виручку пА /80-82-85-92 -так, так - отакий "різнобій"!
- ну і відповідно, на шинку/ковбаску/паску пересічні здають пА 70-72/
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 27 кві, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:49

  freeze написав:
Starikan написав: Насчет овощей - слышал версию, что в прошлом году мало посадили, невыгодно.
В нашем Сильпо почти пустые витрины, одни тепличные культуры, яблоки и цитрусовые.
Эквадорские бананы по цене украинского лука это похоже уже на дурдом.
Еще вечером и киви купил на Привозе по цене капусты.
Никак не пойму то ли это зрада, то ли перемога.

А чего тут понимать - свинарчуки довели :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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