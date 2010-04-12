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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1081108210831084

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:56

  Долярчик написав:... і вкраду одну цитату у п. Акурта :wink:
=====
Кумедна цибульна арифметика.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$
Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$
Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року.
Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні.
Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...

Да хватит уже о черноземах.
Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение.
Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год.
В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:11

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Бизнес, конечно, умный оказался) Поняли куда ветер дует и решили позаводить валюту пока курс еще высокий и ставки по гривне высокие. Если перед инаугурацией не устроят мини-загончик, придется слиться аж перед парламентскими выборами, но уже в минус :( Так что, эксперимент с тестированеим "пути оленя" прошел закономерно - по-оленьи)) Заключение прежнее - грн депо рулит! При этом радует нахождение на 72% в гривне, так что в целом расклад хорошо влияет на мою покупательную способность :)

В чем проблема подождать до зимы и слиться как минимум по 29 ???

В том, что 29 там вряд ли будет :) При успехах новой власти в страну попрут инвестиции (все же хотят инвестировать в самый выгодный момент, пока все еще дешево а курс высокий) и курс будет только ревальвировать. Ведь 2019 год пройдет, а дальше выплат по долгам уже гораздо меньше. И даже если взять курс 29 зимой, то эквивалент от курса покупки (в среднем 26.8) станет 26.8*1.09 = 29.21. Сейчас спустя 2 мес курс неубытка составляет 26.8*1.02 = 27.34. Если курс будет примерно в этих значениях, буду сливать помалу, возможно, знакомым или родственникам, так хоть будет успокоение :) А ждать до зимы в надежде на 29 смысла нет - я прогнозирую успехи новой власти и соответственно, дальнейшую ревальвацию. Особенно на фоне отсутствия больших выплат по долгам в последующих годах.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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