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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1081108210831084 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448 1. меньше 27 24% 109 2. 27 - 28.50 44% 196 3. 28.50 - 30 21% 95 4. 30-35 5% 24 5. больше 35 5% 24 Всього голосів : 448 Додано: Суб 27 кві, 2019 11:56 Долярчик написав: ... і вкраду одну цитату у п. Акурта

=====

Кумедна цибульна арифметика.

Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$

Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні.

Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$

Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року.

Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні.

Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди... ... і вкраду одну цитату у п. Акурта=====Кумедна цибульна арифметика.Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні.Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року.Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні.Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...

Да хватит уже о черноземах.

Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение.

Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год.

В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения. Да хватит уже о черноземах.Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение.Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год.В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15798 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1499 раз. Подякували: 2460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2019 12:11 Zebra написав: Alex2006 написав: Бизнес, конечно, умный оказался) Поняли куда ветер дует и решили позаводить валюту пока курс еще высокий и ставки по гривне высокие. Если перед инаугурацией не устроят мини-загончик, придется слиться аж перед парламентскими выборами, но уже в минус Так что, эксперимент с тестированеим "пути оленя" прошел закономерно - по-оленьи)) Заключение прежнее - грн депо рулит! При этом радует нахождение на 72% в гривне, так что в целом расклад хорошо влияет на мою покупательную способность Бизнес, конечно, умный оказался) Поняли куда ветер дует и решили позаводить валюту пока курс еще высокий и ставки по гривне высокие. Если перед инаугурацией не устроят мини-загончик, придется слиться аж перед парламентскими выборами, но уже в минусТак что, эксперимент с тестированеим "пути оленя" прошел закономерно - по-оленьи)) Заключение прежнее - грн депо рулит! При этом радует нахождение на 72% в гривне, так что в целом расклад хорошо влияет на мою покупательную способность

В чем проблема подождать до зимы и слиться как минимум по 29 ??? В чем проблема подождать до зимы и слиться как минимум по 29 ???

В том, что 29 там вряд ли будет При успехах новой власти в страну попрут инвестиции (все же хотят инвестировать в самый выгодный момент, пока все еще дешево а курс высокий) и курс будет только ревальвировать. Ведь 2019 год пройдет, а дальше выплат по долгам уже гораздо меньше. И даже если взять курс 29 зимой, то эквивалент от курса покупки (в среднем 26. станет 26.8*1.09 = 29.21. Сейчас спустя 2 мес курс неубытка составляет 26.8*1.02 = 27.34. Если курс будет примерно в этих значениях, буду сливать помалу, возможно, знакомым или родственникам, так хоть будет успокоение А ждать до зимы в надежде на 29 смысла нет - я прогнозирую успехи новой власти и соответственно, дальнейшую ревальвацию. Особенно на фоне отсутствия больших выплат по долгам в последующих годах. В том, что 29 там вряд ли будетПри успехах новой власти в страну попрут инвестиции (все же хотят инвестировать в самый выгодный момент, пока все еще дешево а курс высокий) и курс будет только ревальвировать. Ведь 2019 год пройдет, а дальше выплат по долгам уже гораздо меньше. И даже если взять курс 29 зимой, то эквивалент от курса покупки (в среднем 26.станет 26.8*1.09 = 29.21. Сейчас спустя 2 мес курс неубытка составляет 26.8*1.02 = 27.34. Если курс будет примерно в этих значениях, буду сливать помалу, возможно, знакомым или родственникам, так хоть будет успокоениеА ждать до зимы в надежде на 29 смысла нет - я прогнозирую успехи новой власти и соответственно, дальнейшую ревальвацию. Особенно на фоне отсутствия больших выплат по долгам в последующих годах. Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с) Alex2006 Повідомлень: 3904 З нами з: 13.06.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 636 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1081108210831084 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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