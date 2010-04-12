Долярчик написав:... і вкраду одну цитату у п. Акурта ===== Кумедна цибульна арифметика. Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$ Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні. Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$ Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року. Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні. Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...
Да хватит уже о черноземах. Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение. Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год. В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения.
Alex2006 написав:Бизнес, конечно, умный оказался) Поняли куда ветер дует и решили позаводить валюту пока курс еще высокий и ставки по гривне высокие. Если перед инаугурацией не устроят мини-загончик, придется слиться аж перед парламентскими выборами, но уже в минус Так что, эксперимент с тестированеим "пути оленя" прошел закономерно - по-оленьи)) Заключение прежнее - грн депо рулит! При этом радует нахождение на 72% в гривне, так что в целом расклад хорошо влияет на мою покупательную способность
В чем проблема подождать до зимы и слиться как минимум по 29 ???
В том, что 29 там вряд ли будет При успехах новой власти в страну попрут инвестиции (все же хотят инвестировать в самый выгодный момент, пока все еще дешево а курс высокий) и курс будет только ревальвировать. Ведь 2019 год пройдет, а дальше выплат по долгам уже гораздо меньше. И даже если взять курс 29 зимой, то эквивалент от курса покупки (в среднем 26. станет 26.8*1.09 = 29.21. Сейчас спустя 2 мес курс неубытка составляет 26.8*1.02 = 27.34. Если курс будет примерно в этих значениях, буду сливать помалу, возможно, знакомым или родственникам, так хоть будет успокоение А ждать до зимы в надежде на 29 смысла нет - я прогнозирую успехи новой власти и соответственно, дальнейшую ревальвацию. Особенно на фоне отсутствия больших выплат по долгам в последующих годах.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)