Додано: Суб 27 кві, 2019 11:44

... я б це не писав.......але, так, як пан Холява полюбляє читати мою "книгу життя", то вже напишу)))- так от, зробив я підрахуя свого прибутку з бізнесу за останніх 4 місяці(щось подібне я робив і минулого року і викладав тут)... і якщо, за минулий рік відносно поза-минулого року - в мене вийшов профіт в +26%(чи +28% - вже точно не пам'ятаю)ЧИСТИМИ!- то на моменті, "картина маслом" виглядає так:(порівнюючи з минулорічними місяцями)Січень - 0-0Лютий -2%Березень +3%Квітень(сьогодні останній короткий робочий день, тож це дуже не вплине на цей підрахуй) - 21%МІНУС!(але ще сам себе тішу і пояснюю таке падіння тим, що брав більше вихідних(~5днів "на ремонт")цього місяця, ніж минулого року...)- але, все рівно така картина мене зовсім не тішить(особливо, коли дивлюсь на ціни продуктів! )п. с.... і то ще ж діє діючий президент!- #перемогамиздобули?п. с. 2....а тим часом у чарівному місті Лева, "торгаші" поспішають конвертувати всю свою виручку пА /80-82-85-92 -так, так - отакий "різнобій"!- ну і відповідно, на шинку/ковбаску/паску пересічні здають пА 70-72/