Стоит купить?Faceless написав:Купил ещё немного по 26.60 в Альфе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Стоит купить?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:51
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:11
онлайн обмін працює 24 на 7, не те що бариги в будках
конкретно в Альфі - є по регламенту тех-перерва десь 2 год ближче до півночі щодня
онлайн обмін лише в мобілці.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:43
Это тема.
Можно организовать производство дефицитных овощных культуры и продавать по "космическим" ценам.
И Вы разбогатеете, и мы за Вас порадуемся. От души, по-доброму.
Или Вы считаете, что обеспечить Вам овощной рай должно Правительство (Президент) обязав фермеров продавать продукт своего труда по той цене, что электорат посчитает "справедливой"?
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:44
... за крок до перевороту думок ©
... я б це не писав.......але, так, як пан Холява полюбляє читати мою "книгу життя", то вже напишу)))
- так от, зробив я підрахуя свого прибутку з бізнесу за останніх 4 місяці(щось подібне я робив і минулого року і викладав тут)
... і якщо, за минулий рік відносно поза-минулого року - в мене вийшов профіт в +26%(чи +28% - вже точно не пам'ятаю)ЧИСТИМИ!- то на моменті, "картина маслом" виглядає так:
(порівнюючи з минулорічними місяцями)
Січень - 0-0
Лютий -2%
Березень +3%
Квітень(сьогодні останній короткий робочий день, тож це дуже не вплине на цей підрахуй) - 21%МІНУС! (але ще сам себе тішу і пояснюю таке падіння тим, що брав більше вихідних(~5днів "на ремонт")цього місяця, ніж минулого року...)
- але, все рівно така картина мене зовсім не тішить(особливо, коли дивлюсь на ціни продуктів! )
п. с.
... і то ще ж діє діючий президент!
- #перемогамиздобули?
п. с. 2
....а тим часом у чарівному місті Лева, "торгаші" поспішають конвертувати всю свою виручку пА /80-82-85-92 -так, так - отакий "різнобій"!
- ну і відповідно, на шинку/ковбаску/паску пересічні здають пА 70-72/
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 27 кві, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:49
А чего тут понимать - свинарчуки довели
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:56
Да хватит уже о черноземах.
Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение.
Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год.
В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Суб 27 кві, 2019 12:11
В том, что 29 там вряд ли будет При успехах новой власти в страну попрут инвестиции (все же хотят инвестировать в самый выгодный момент, пока все еще дешево а курс высокий) и курс будет только ревальвировать. Ведь 2019 год пройдет, а дальше выплат по долгам уже гораздо меньше. И даже если взять курс 29 зимой, то эквивалент от курса покупки (в среднем 26. станет 26.8*1.09 = 29.21. Сейчас спустя 2 мес курс неубытка составляет 26.8*1.02 = 27.34. Если курс будет примерно в этих значениях, буду сливать помалу, возможно, знакомым или родственникам, так хоть будет успокоение А ждать до зимы в надежде на 29 смысла нет - я прогнозирую успехи новой власти и соответственно, дальнейшую ревальвацию. Особенно на фоне отсутствия больших выплат по долгам в последующих годах.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Суб 27 кві, 2019 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шо за дела? почему вверх?
На каких новостях?
Додано: Суб 27 кві, 2019 12:51
... зроку в рік©®™
...вже писав: торгаші конвертують у тверду валюту...
- чи ви думаєте, що ті, що продали камаз шинки/ковбаси будуть сидіти у гривні?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 27 кві, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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