Додано: Суб 27 кві, 2019 14:58

Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине.

Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что....

и т.д.

и вот так с 1 января по 31 декабря.

В общих чертах то понятно, что:

1) в марте - апреле аграрии достают из своих кубышек доляры и меняют их на гривну, чтоб купить горюче смазочные материалы на посевную, а также почему то в марте ОВГЗ под 16% начинается покупка нерезами и курс $ снижается.

2) в конце года (обычно в декабре )бюджетникам долги по зарплатам выдают, пенсионерам наперёд за январь следующего года аж пенсию выплачивают а они в баксы их переводят, спрос на СКВ растёт и курс растёт.

3) летом затишье, все в отпусках и курс $ самый низкий.

4) с конца лета вдруг (который год подряд) бакс по 50 копеек в день может расти. Почему так? Почему не по 1 - коп. а сразу по 50 а то и 80 коп в день? Почему именно так!!??? Разве это не искусственно делается?

Давно мечтаю сделать так, чтоб на рабочем столе были в режиме онлайн сводки с индесками цен на зерно, металлопрокат, а также основных мировых индексов деловой активности S&P 500. Nasdac и т.п.

а также дефицит торгового и сводного платёжного баланса Украины и остран еврозоны и США ну и т.п.



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