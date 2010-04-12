Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине. Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что.... и т.д. и вот так с 1 января по 31 декабря. В общих чертах то понятно, что: 1) в марте - апреле аграрии достают из своих кубышек доляры и меняют их на гривну, чтоб купить горюче смазочные материалы на посевную, а также почему то в марте ОВГЗ под 16% начинается покупка нерезами и курс $ снижается. 2) в конце года (обычно в декабре )бюджетникам долги по зарплатам выдают, пенсионерам наперёд за январь следующего года аж пенсию выплачивают а они в баксы их переводят, спрос на СКВ растёт и курс растёт. 3) летом затишье, все в отпусках и курс $ самый низкий. 4) с конца лета вдруг (который год подряд) бакс по 50 копеек в день может расти. Почему так? Почему не по 1 - коп. а сразу по 50 а то и 80 коп в день? Почему именно так!!??? Разве это не искусственно делается? Давно мечтаю сделать так, чтоб на рабочем столе были в режиме онлайн сводки с индесками цен на зерно, металлопрокат, а также основных мировых индексов деловой активности S&P 500. Nasdac и т.п. а также дефицит торгового и сводного платёжного баланса Украины и остран еврозоны и США ну и т.п.
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 27 кві, 2019 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:... і вкраду одну цитату у п. Акурта ===== Кумедна цибульна арифметика. Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$ Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні. Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$ Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року. Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні. Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...
Да хватит уже о черноземах. Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение. Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год. В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения.
В-четвертых, лук значительно лучше растет на супесях, чем на черноземах
Yuri_61 написав:Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине. Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что.... и т.д. и вот так с 1 января по 31 декабря.
Думаю, что если вы сможете составить такую таблицу, то она вам не понадобится, т.к. с теми деньжищами, на которые вы сможете ее обменять, вы сможете себе позволить забыть что такое курс