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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1082108310841085

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине.
Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что....
и т.д.
и вот так с 1 января по 31 декабря.
В общих чертах то понятно, что:
1) в марте - апреле аграрии достают из своих кубышек доляры и меняют их на гривну, чтоб купить горюче смазочные материалы на посевную, а также почему то в марте ОВГЗ под 16% начинается покупка нерезами и курс $ снижается.
2) в конце года (обычно в декабре )бюджетникам долги по зарплатам выдают, пенсионерам наперёд за январь следующего года аж пенсию выплачивают а они в баксы их переводят, спрос на СКВ растёт и курс растёт.
3) летом затишье, все в отпусках и курс $ самый низкий.
4) с конца лета вдруг (который год подряд) бакс по 50 копеек в день может расти. Почему так? Почему не по 1 - коп. а сразу по 50 а то и 80 коп в день? Почему именно так!!??? Разве это не искусственно делается?
Давно мечтаю сделать так, чтоб на рабочем столе были в режиме онлайн сводки с индесками цен на зерно, металлопрокат, а также основных мировых индексов деловой активности S&P 500. Nasdac и т.п.
а также дефицит торгового и сводного платёжного баланса Украины и остран еврозоны и США ну и т.п.

.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 27 кві, 2019 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 26:70—26.85
витя
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:08

  Сибарит написав:
  Starikan написав:
  Долярчик написав:... і вкраду одну цитату у п. Акурта :wink:
=====
Кумедна цибульна арифметика.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$
Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$
Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року.
Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні.
Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...

Да хватит уже о черноземах.
Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение.
Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год.
В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения.

В-четвертых, лук значительно лучше растет на супесях, чем на черноземах :)

Но это все никому неинтересные нюансы :mrgreen:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:55

  Yuri_61 написав:Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине.
Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что....
и т.д.
и вот так с 1 января по 31 декабря.

Думаю, что если вы сможете составить такую таблицу, то она вам не понадобится, т.к. с теми деньжищами, на которые вы сможете ее обменять, вы сможете себе позволить забыть что такое курс ;-)
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Магелане перед банкоматов Привата очередь, зато терминал забит наличкой и не принимает. Цирк

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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Круто налик взлетел )))

Киев уже 78/85
Вчера под вечер было еще 60/68
10 копеек это круто?

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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а какой смысл в этих таблицах. ведь каждый год причины для курса другие.
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