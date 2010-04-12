Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине. Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что.... и т.д. и вот так с 1 января по 31 декабря. В общих чертах то понятно, что: 1) в марте - апреле аграрии достают из своих кубышек доляры и меняют их на гривну, чтоб купить горюче смазочные материалы на посевную, а также почему то в марте ОВГЗ под 16% начинается покупка нерезами и курс $ снижается. 2) в конце года (обычно в декабре )бюджетникам долги по зарплатам выдают, пенсионерам наперёд за январь следующего года аж пенсию выплачивают а они в баксы их переводят, спрос на СКВ растёт и курс растёт. 3) летом затишье, все в отпусках и курс $ самый низкий. 4) с конца лета вдруг (который год подряд) бакс по 50 копеек в день может расти. Почему так? Почему не по 1 - коп. а сразу по 50 а то и 80 коп в день? Почему именно так!!??? Разве это не искусственно делается? Давно мечтаю сделать так, чтоб на рабочем столе были в режиме онлайн сводки с индесками цен на зерно, металлопрокат, а также основных мировых индексов деловой активности S&P 500. Nasdac и т.п. а также дефицит торгового и сводного платёжного баланса Украины и остран еврозоны и США ну и т.п.
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 27 кві, 2019 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:... і вкраду одну цитату у п. Акурта ===== Кумедна цибульна арифметика. Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$ Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні. Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$ Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року. Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні. Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...
Да хватит уже о черноземах. Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение. Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год. В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения.
В-четвертых, лук значительно лучше растет на супесях, чем на черноземах
Yuri_61 написав:Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине. Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что.... и т.д. и вот так с 1 января по 31 декабря.
Думаю, что если вы сможете составить такую таблицу, то она вам не понадобится, т.к. с теми деньжищами, на которые вы сможете ее обменять, вы сможете себе позволить забыть что такое курс
Любая не инсайдерская информация в такой таблице теряет смыл, так как другие участники рынка также владеют ею, а предугадать до конца реакцию участников на эту информацию не возможно. К примеру, 20.05 срок уплаты многих квартальных налогов. А значит многим предприятиям нужно продать валюту к этой дате – т.е. 20.05 многие продадут валюту и курс упадет? Нет, потому что, зная это часть участников начнет продавать раньше, чтобы не продавать на падающем курсе. Понимая, что часть участников начнет продавать раньше, другие компании решат продать еще раньше и т.д. А еще могут в дни уплаты налогов налить НДС больше, чтобы сгладить приток от продажи. В итоге один и тот же факт – дата уплаты налогов – может вызвать как рост так и падение курса, в зависимости от поведения участников. А далее результат такого поведения повлияет на выбор на следующем таком событии – рано/поздно откупился/продал, а значит нужно изменить поведение в следующий раз.
leriy_dyachenko написав:Любая не инсайдерская информация в такой таблице теряет смыл ... А далее результат такого поведения повлияет на выбор на следующем таком событии – рано/поздно откупился/продал, а значит нужно изменить поведение в следующий раз.
Плюсанул, так как тоже считаю, что МБ а следом за ним и ЧР зависит от действий игроков валютного рынка, а это уже субъективный фактор, эмоции и т.д. которые можно и не предугадать. Интригует меня, пусть я и маленький инвестор в $ , но всё же для меня каждая кровная гривна не должна обесцениться, с умом распорядиться, куда её применить, чтоб её инфляция или что хуже, девальвация не обесценила мои кровно заработанные средства.