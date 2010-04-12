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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1082108310841085

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 448
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
196
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине.
Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что....
и т.д.
и вот так с 1 января по 31 декабря.
В общих чертах то понятно, что:
1) в марте - апреле аграрии достают из своих кубышек доляры и меняют их на гривну, чтоб купить горюче смазочные материалы на посевную, а также почему то в марте ОВГЗ под 16% начинается покупка нерезами и курс $ снижается.
2) в конце года (обычно в декабре )бюджетникам долги по зарплатам выдают, пенсионерам наперёд за январь следующего года аж пенсию выплачивают а они в баксы их переводят, спрос на СКВ растёт и курс растёт.
3) летом затишье, все в отпусках и курс $ самый низкий.
4) с конца лета вдруг (который год подряд) бакс по 50 копеек в день может расти. Почему так? Почему не по 1 - коп. а сразу по 50 а то и 80 коп в день? Почему именно так!!??? Разве это не искусственно делается?
Давно мечтаю сделать так, чтоб на рабочем столе были в режиме онлайн сводки с индесками цен на зерно, металлопрокат, а также основных мировых индексов деловой активности S&P 500. Nasdac и т.п.
а также дефицит торгового и сводного платёжного баланса Украины и остран еврозоны и США ну и т.п.

.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 27 кві, 2019 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 26:70—26.85
витя
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:08

  Сибарит написав:
  Starikan написав:
  Долярчик написав:... і вкраду одну цитату у п. Акурта :wink:
=====
Кумедна цибульна арифметика.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Україні в супермаркеті - 30-33 гривні за 1 кг, або ((30...33)/2)/27,10=1,162$
Як відомо, цибуля в Україні не вирощується, тому ціна на неї суттєво залежить від курсу доллара до гривні.
Ціна в ці дні на 1 кг цибулі в Туреччині в супермаркеті - 3,95 ліри за 1 кг, або 3,95/5,81=0,68$
Як відомо, цибуля в Туреччині вирощується і тому ціна на неї не залежить від курсу доллара до гривні. Залежить від пори року.
Таким чином, у вкритій горами Туреччині цибуля навесні майже в 2 (два) рази дешевша, ніж у вкритій черноземом Україні.
Кумедно... а головне - чітко видно, де в світі живуть багаті люди...

Да хватит уже о черноземах.
Во-первых, при современных технологиях это теряет свое значение.
Во-вторых, климат, который наверняка позволяет снимать не один урожай в год.
В-третьих, у нас еще недостаточно развита инфраструктура хранения.

В-четвертых, лук значительно лучше растет на супесях, чем на черноземах :)

Но это все никому неинтересные нюансы :mrgreen:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:55

  Yuri_61 написав:Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине.
Например: такого то числа возмещение НДС, а значит курс пойдёт в.... потому что....
и т.д.
и вот так с 1 января по 31 декабря.

Думаю, что если вы сможете составить такую таблицу, то она вам не понадобится, т.к. с теми деньжищами, на которые вы сможете ее обменять, вы сможете себе позволить забыть что такое курс ;-)
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Круто налик взлетел )))

Киев уже 78/85
Вчера под вечер было еще 60/68
10 копеек это круто?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а какой смысл в этих таблицах. ведь каждый год причины для курса другие.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 16:58

Любая не инсайдерская информация в такой таблице теряет смыл, так как другие участники рынка также владеют ею, а предугадать до конца реакцию участников на эту информацию не возможно.
К примеру, 20.05 срок уплаты многих квартальных налогов. А значит многим предприятиям нужно продать валюту к этой дате – т.е. 20.05 многие продадут валюту и курс упадет? Нет, потому что, зная это часть участников начнет продавать раньше, чтобы не продавать на падающем курсе. Понимая, что часть участников начнет продавать раньше, другие компании решат продать еще раньше и т.д. А еще могут в дни уплаты налогов налить НДС больше, чтобы сгладить приток от продажи. В итоге один и тот же факт – дата уплаты налогов – может вызвать как рост так и падение курса, в зависимости от поведения участников.
А далее результат такого поведения повлияет на выбор на следующем таком событии – рано/поздно откупился/продал, а значит нужно изменить поведение в следующий раз.
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:18

  leriy_dyachenko написав:Любая не инсайдерская информация в такой таблице теряет смыл ...
А далее результат такого поведения повлияет на выбор на следующем таком событии – рано/поздно откупился/продал, а значит нужно изменить поведение в следующий раз.


Плюсанул, так как тоже считаю, что МБ а следом за ним и ЧР зависит от действий игроков валютного рынка, а это уже субъективный фактор, эмоции и т.д.
которые можно и не предугадать.
Вот совпал Майдан и резкая девальвация большинства национальных валют по отношению к $ в 2014 году.
Когда ж следующая девальвация гривны?
Что позитив, то это то, что 3 года последних, курс гривны предсказуем и не сильно уж гривна девальвирует за эти 3 года.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 19:23

Yuri_61
Есть ли на форуме те, кто составил схему - график, кто проанализировал, когда, по каким причинам происходят колебания курса $ в Украине.

Сам по себе вопрос и предложение очень интересное.Уже вызвало отклики.Основной в том, что особого смысла нет.А не основной в том, что всё таки есть :D .Мы видим, что как бы кому не хотелось, но определённая сезонность соблюдается.Просто не нужно забывать, что в нашей стране запросто могут возникнуть другие факторы, способные изменить тренд даже против сезонных.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitl написав:Просто не нужно забывать, что в нашей стране запросто могут возникнуть другие факторы, способные изменить тренд даже против сезонных.

Позволю себе заметить, что термин "черный лебедь" возник не в нашей стране. Непредсказуемость рынков - явление абсолютно интернациональное.
Мы менее уникальны, чем нам хотелось бы :)
К тому же мы видим, как последние пару лет спекуляции на известном факторе сезонности ослабляют и смещают во времени казалось бы предсказуемые явления без всяких лебедей.
Сибарит
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