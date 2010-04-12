Перед пасхальными выходными безналичный курс доллара рухнул на 16 копеек, и оказался на минимальном для апреля значении — 26,42-26,45 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. В последний раз «американец» оказывался так низко в середине марта, когда иностранцы заводили рекордные партии доллара под покупку наших гособлигаций.Госказначейство сегодня выплатило возмещения по НДС на 2,054 млрд. грн., так что совокупная выплата за три дня составила порядка 8 млрд грн. Что напрочь отбило у экспортеров желание продавать свободную часть валютной выручки. Из-за чего объемы продажи доллара на межбанке сократились приблизительно в полтора раза.Однако спрос на валюту упал еще сильнее — вдвое. Все ждут снижения курса доллара после пятидневных выходных. Так что покупатели приобрели совсем мало валюты и ушли на пасхальные каникулы.«Спрос был небольшим, потому курс скатывался вниз на протяжении всех торгов», — подтвердил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.Выплата возмещений по НДС и ожидания по укреплению гривны — ключевые факторы. Всего же, по оценке Олега Куринного, их шесть:завершение финансового месяца, финализация расчетов с контрагентами,фиксация банками валютных позиций,минимальное валютное предложение экспортеров, получивших возмещения НДС,ожидания по укреплению гривны после выходных,растущая потребность компаний в гривневом ресурсе для массовых выплат зарплат перед продолжительными выходными,информация Нацбанка об увеличении плановых объемов валютных интервенций для пополнения резервов с $15 млн. до $20 млн.Политика дешевой гривны. Вкладчикам заплатят меньше из-за ЗеленскогоВсе это вместе взятое вылилось сегодня в долларовый профицит на межбанке, и активную скупку его Нацбанком. Казначеи насчитали три крупные закупки регулятора: сначала по 26,56 грн./$ и по 26,55 грн./$, а затем и по 26,42 грн./$. По разным оценкам, он совокупно приобрел более $25 млн.Наличный рынок отреагировал на удешевление межбанка непропорционально, хотя там «американец» тоже подешевел. Средний наличный курс доллара на продаже людям опустился на 10 копеек, и вошел в рамки 26,65-26,80 грн./$. В них работали:Приватбанк,Креди Агриколь Банк,Альфа-Банк,Правэкс-банк,Укргазбанк,Проминвестбанк,УкрСиббанк,ПУМБ,Кредобанк.Самый дешевый доллар перед Пасхой отдавали по 26,50 грн./$ (Траст Капитал), а самый дорогой — по 27,0 грн./$ (Мисто Банк).Выкуп валюты у людей происходил в диапазоне 26,0-26,55 грн./$.«Люди достаточно активно сдают валюту перед затяжными выходными», — отметил Юрий Гриненко.Ведь западные партнеры отправят тройную порцию выручки за украинские товары — поступившие с 29 апреля по 1 мая. Пока Украина будет отдыхать. После чего нашим корпорациям придется продавать обязательные 30% выручки с трехдневных поступлений.«Еще 2 мая на межбанке будут стандартные объемы продаж, думаю, открытие межбанка после выходных произойдет в рамках 26,30-26,45 грн./$. А уже 3 числа поступят трехдневные объемы выручки, и предложение должно серьезно вырасти.. Все будет зависеть от объемов текущего спроса», — считает Гриненко.