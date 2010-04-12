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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1083108410851086

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 449
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:53

Нынешний праздничный наличный подскок - это вакханалия валютчиков, разной степени сельскости :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:это вакханалия валютчиков

в обмінках де зазвичай 10-15 коп різниця сьогодні бариги вбумбарашили 50 коп, Карл!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что будет с курсом доллара после Пасхи

3 мая финансисты прогнозируют новый обвал американской валюты

Перед пасхальными выходными безналичный курс доллара рухнул на 16 копеек, и оказался на минимальном для апреля значении — 26,42-26,45 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. В последний раз «американец» оказывался так низко в середине марта, когда иностранцы заводили рекордные партии доллара под покупку наших гособлигаций.

Что происходит с долларом
Госказначейство сегодня выплатило возмещения по НДС на 2,054 млрд. грн., так что совокупная выплата за три дня составила порядка 8 млрд грн. Что напрочь отбило у экспортеров желание продавать свободную часть валютной выручки. Из-за чего объемы продажи доллара на межбанке сократились приблизительно в полтора раза.

Однако спрос на валюту упал еще сильнее — вдвое. Все ждут снижения курса доллара после пятидневных выходных. Так что покупатели приобрели совсем мало валюты и ушли на пасхальные каникулы.

«Спрос был небольшим, потому курс скатывался вниз на протяжении всех торгов», — подтвердил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Все причины для снижения доллара
Выплата возмещений по НДС и ожидания по укреплению гривны — ключевые факторы. Всего же, по оценке Олега Куринного, их шесть:

завершение финансового месяца, финализация расчетов с контрагентами,
фиксация банками валютных позиций,
минимальное валютное предложение экспортеров, получивших возмещения НДС,
ожидания по укреплению гривны после выходных,
растущая потребность компаний в гривневом ресурсе для массовых выплат зарплат перед продолжительными выходными,
информация Нацбанка об увеличении плановых объемов валютных интервенций для пополнения резервов с $15 млн. до $20 млн.
Политика дешевой гривны. Вкладчикам заплатят меньше из-за Зеленского

Все это вместе взятое вылилось сегодня в долларовый профицит на межбанке, и активную скупку его Нацбанком. Казначеи насчитали три крупные закупки регулятора: сначала по 26,56 грн./$ и по 26,55 грн./$, а затем и по 26,42 грн./$. По разным оценкам, он совокупно приобрел более $25 млн.

Наличный курс доллара упал

Наличный рынок отреагировал на удешевление межбанка непропорционально, хотя там «американец» тоже подешевел. Средний наличный курс доллара на продаже людям опустился на 10 копеек, и вошел в рамки 26,65-26,80 грн./$. В них работали:

Приватбанк,
Креди Агриколь Банк,
Альфа-Банк,
Правэкс-банк,
Укргазбанк,
Проминвестбанк,
УкрСиббанк,
ПУМБ,
Кредобанк.
Самый дешевый доллар перед Пасхой отдавали по 26,50 грн./$ (Траст Капитал), а самый дорогой — по 27,0 грн./$ (Мисто Банк).

Выкуп валюты у людей происходил в диапазоне 26,0-26,55 грн./$.

«Люди достаточно активно сдают валюту перед затяжными выходными», — отметил Юрий Гриненко.

Что будет с курсом доллара
Банкиры не сомневаются в дальнейшем удешевлении доллара после 5-дневных выходных. Ведь западные партнеры отправят тройную порцию выручки за украинские товары — поступившие с 29 апреля по 1 мая. Пока Украина будет отдыхать. После чего нашим корпорациям придется продавать обязательные 30% выручки с трехдневных поступлений.

«Еще 2 мая на межбанке будут стандартные объемы продаж, думаю, открытие межбанка после выходных произойдет в рамках 26,30-26,45 грн./$. А уже 3 числа поступят трехдневные объемы выручки, и предложение должно серьезно вырасти. Тогда-то и ожидается максимальное укрепление гривны, возможно даже ниже 26,30 грн./$. Все будет зависеть от объемов текущего спроса», — считает Гриненко.

Более сдержанный прогноз на 2 мая дал Олег Куринной — 26,50-26,60 грн./$.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:05

  Сибарит написав:
  Vitl написав:Просто не нужно забывать, что в нашей стране запросто могут возникнуть другие факторы, способные изменить тренд даже против сезонных.

Позволю себе заметить, что термин "черный лебедь" возник не в нашей стране. Непредсказуемость рынков - явление абсолютно интернациональное.
Мы менее уникальны, чем нам хотелось бы :)
К тому же мы видим, как последние пару лет спекуляции на известном факторе сезонности ослабляют и смещают во времени казалось бы предсказуемые явления без всяких лебедей.


Написанное никак не противоречит высказанному.Юра логично предложил определиться с сезонностью для общего представления тяготения курса.Я согласился с таким подходом, но с оговоркой о тех самых лебедях.Привязка к нашей стране не в плане авторства, а в плане собственно рассмотрения нашего курса.Причём лебединая вероятность в нашей стране да ещё и в текущий период превосходит среднемировую явно.
И как раз нет никакого смещения сезонности.Сезонность как была так и осталась.Вот, например. многие уверовали что пик курса был не в январе, а в ноябре(т е ранее).Это и есть пример, что в ноябре влиял чёрный лебедь.А сезонно курс с зимы опускается к лету. ничего не поменялось.Выборы немного потрясли, это опять тоже самое - накладка на сезонность.И повторюсь, в нашей стране высока вероятность очередных накладок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 23:42

То ест спрос на валюту, который и так отложили в пятницу, не накопится, а предложение накопится? Эксперты..
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 00:27

  hxbbgaf написав:То ест спрос на валюту, который и так отложили в пятницу, не накопится, а предложение накопится? Эксперты..

Накапливается и спрос и предложение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
... будьте всі здорові, багаті, щасливі!!!
- БУДЬТЕ І ЗАЛИШАЙТЕСЯ ЛЮДЬМИ!... а не свинарчуками)))

п. с.
... як добре, що довкола вже все заЗеленіло! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Воістину Воскрес!
P.S. Не нужен нам бєрєг турєцкій...
kotyk222
 
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