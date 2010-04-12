3 мая финансисты прогнозируют новый обвал американской валюты
Перед пасхальными выходными безналичный курс доллара рухнул на 16 копеек, и оказался на минимальном для апреля значении — 26,42-26,45 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. В последний раз «американец» оказывался так низко в середине марта, когда иностранцы заводили рекордные партии доллара под покупку наших гособлигаций.
Что происходит с долларом Госказначейство сегодня выплатило возмещения по НДС на 2,054 млрд. грн., так что совокупная выплата за три дня составила порядка 8 млрд грн. Что напрочь отбило у экспортеров желание продавать свободную часть валютной выручки. Из-за чего объемы продажи доллара на межбанке сократились приблизительно в полтора раза.
Однако спрос на валюту упал еще сильнее — вдвое. Все ждут снижения курса доллара после пятидневных выходных. Так что покупатели приобрели совсем мало валюты и ушли на пасхальные каникулы.
«Спрос был небольшим, потому курс скатывался вниз на протяжении всех торгов», — подтвердил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Все причины для снижения доллара Выплата возмещений по НДС и ожидания по укреплению гривны — ключевые факторы. Всего же, по оценке Олега Куринного, их шесть:
завершение финансового месяца, финализация расчетов с контрагентами, фиксация банками валютных позиций, минимальное валютное предложение экспортеров, получивших возмещения НДС, ожидания по укреплению гривны после выходных, растущая потребность компаний в гривневом ресурсе для массовых выплат зарплат перед продолжительными выходными, информация Нацбанка об увеличении плановых объемов валютных интервенций для пополнения резервов с $15 млн. до $20 млн. Политика дешевой гривны. Вкладчикам заплатят меньше из-за Зеленского
Все это вместе взятое вылилось сегодня в долларовый профицит на межбанке, и активную скупку его Нацбанком. Казначеи насчитали три крупные закупки регулятора: сначала по 26,56 грн./$ и по 26,55 грн./$, а затем и по 26,42 грн./$. По разным оценкам, он совокупно приобрел более $25 млн.
Наличный курс доллара упал
Наличный рынок отреагировал на удешевление межбанка непропорционально, хотя там «американец» тоже подешевел. Средний наличный курс доллара на продаже людям опустился на 10 копеек, и вошел в рамки 26,65-26,80 грн./$. В них работали:
Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк, Правэкс-банк, Укргазбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Кредобанк. Самый дешевый доллар перед Пасхой отдавали по 26,50 грн./$ (Траст Капитал), а самый дорогой — по 27,0 грн./$ (Мисто Банк).
Выкуп валюты у людей происходил в диапазоне 26,0-26,55 грн./$.
«Люди достаточно активно сдают валюту перед затяжными выходными», — отметил Юрий Гриненко. Что будет с курсом доллара Банкиры не сомневаются в дальнейшем удешевлении доллара после 5-дневных выходных. Ведь западные партнеры отправят тройную порцию выручки за украинские товары — поступившие с 29 апреля по 1 мая. Пока Украина будет отдыхать. После чего нашим корпорациям придется продавать обязательные 30% выручки с трехдневных поступлений.
«Еще 2 мая на межбанке будут стандартные объемы продаж, думаю, открытие межбанка после выходных произойдет в рамках 26,30-26,45 грн./$. А уже 3 числа поступят трехдневные объемы выручки, и предложение должно серьезно вырасти. Тогда-то и ожидается максимальное укрепление гривны, возможно даже ниже 26,30 грн./$. Все будет зависеть от объемов текущего спроса», — считает Гриненко.
Более сдержанный прогноз на 2 мая дал Олег Куринной — 26,50-26,60 грн./$.
Vitl написав:Просто не нужно забывать, что в нашей стране запросто могут возникнуть другие факторы, способные изменить тренд даже против сезонных.
Позволю себе заметить, что термин "черный лебедь" возник не в нашей стране. Непредсказуемость рынков - явление абсолютно интернациональное. Мы менее уникальны, чем нам хотелось бы К тому же мы видим, как последние пару лет спекуляции на известном факторе сезонности ослабляют и смещают во времени казалось бы предсказуемые явления без всяких лебедей.
Написанное никак не противоречит высказанному.Юра логично предложил определиться с сезонностью для общего представления тяготения курса.Я согласился с таким подходом, но с оговоркой о тех самых лебедях.Привязка к нашей стране не в плане авторства, а в плане собственно рассмотрения нашего курса.Причём лебединая вероятность в нашей стране да ещё и в текущий период превосходит среднемировую явно. И как раз нет никакого смещения сезонности.Сезонность как была так и осталась.Вот, например. многие уверовали что пик курса был не в январе, а в ноябре(т е ранее).Это и есть пример, что в ноябре влиял чёрный лебедь.А сезонно курс с зимы опускается к лету. ничего не поменялось.Выборы немного потрясли, это опять тоже самое - накладка на сезонность.И повторюсь, в нашей стране высока вероятность очередных накладок.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.