stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ??? Тарюсь на Європу
Не купишь, курс вверх и резко, купишь, курс вниз резко собственные наблюдения за 28 лет правило действует чётко, без единого сбоя такие правила этой матрицы тикать из этой матрицы надо хутко здесь не работает закономерность: 50% на 50% зловещая и коварная выигрывают единицы, в проигрыше большинство одно везение на десятки случаев логика и знание дат выплат НДС, покупки ОВГЗ здесь мало помогут они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем.....
stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ??? Тарюсь на Європу
Не купишь, курс вверх и резко, купишь, курс вниз резко собственные наблюдения за 28 лет правило действует чётко, без единого сбоя такие правила этой матрицы тикать из этой матрицы надо хутко здесь не работает закономерность: 50% на 50% зловещая и коварная выигрывают единицы, в проигрыше большинство одно везение на десятки случаев логика и знание дат выплат НДС, покупки ОВГЗ здесь мало помогут они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем.....
в обмінках де зазвичай 10-15 коп різниця сьогодні бариги вбумбарашили 50 коп, Карл!
так хозрасчёт! или вы думаете в этот праздничный день реально на оборотах заработать?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ??? Тарюсь на Європу
Технически смотрит вниз. Но с сегодняшнего дня изменились маржинальные требования, нужно увидеть реакцию. Это по отношению к доллару. По отношению к гривне курс сладкий на мой взгляд. Лично я бы взял, как минимум, пол суммы. С остальным - посмотрел на движения евро/доллар. Но у Вас своя голова на плечах.