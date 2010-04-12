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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1085108610871088>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 449
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:33

  stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу


Не купишь, курс вверх и резко,
купишь, курс вниз резко
собственные наблюдения за 28 лет
правило действует чётко, без единого сбоя :cry:
такие правила этой матрицы
тикать из этой матрицы надо хутко
здесь не работает закономерность: 50% на 50%
зловещая и коварная
выигрывают единицы, в проигрыше большинство
одно везение на десятки случаев
логика и знание дат выплат НДС, покупки ОВГЗ здесь мало помогут
они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем.....
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Христос Воскрес !
Всех с Праздником !
Здоровья и Успехов !

...ну такого не было чтобы на Пасху все молчали .....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:
  stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу


Не купишь, курс вверх и резко,
купишь, курс вниз резко
собственные наблюдения за 28 лет
правило действует чётко, без единого сбоя :cry:
такие правила этой матрицы
тикать из этой матрицы надо хутко
здесь не работает закономерность: 50% на 50%
зловещая и коварная
выигрывают единицы, в проигрыше большинство
одно везение на десятки случаев
логика и знание дат выплат НДС, покупки ОВГЗ здесь мало помогут
они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем.....
Змістовно :) Пішов шукати ромашку :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:12

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:это вакханалия валютчиков

в обмінках де зазвичай 10-15 коп різниця сьогодні бариги вбумбарашили 50 коп, Карл!

так хозрасчёт! или вы думаете в этот праздничный день реально на оборотах заработать?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Мизантрóп

Брат !
.....от людей в психиатрии , тЫ знаешь почти ВСЕ , о Космосе , спасении мира , и ... самое главное , о твоем будущем ... ну если тебя не послали на х
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 21:16

hxbbgaf



....ох и не любил ВАС Александр Алексеевич.......
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 09:24

  edvardd написав:
  antey1969 написав:Кому-то, судя по всему, срочно понадобилась зеленая наличка в больших объемах



Київ, Новопечерські Липки. Тарят вже третю фуру. Багато картин і антикваріату. Номери фур - ЄС і Туреччина. Хтось здається зібрався на вихід...

Это грузчики сообщили?? Водители фур?
К чему эту бредятину постить?
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 09:31

  stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу

Технически смотрит вниз.
Но с сегодняшнего дня изменились маржинальные требования, нужно увидеть реакцию.
Это по отношению к доллару.
По отношению к гривне курс сладкий на мой взгляд.
Лично я бы взял, как минимум, пол суммы.
С остальным - посмотрел на движения евро/доллар.
Но у Вас своя голова на плечах.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 10:19

  edvardd написав:Київ, Новопечерські Липки. Тарят вже третю фуру. Багато картин і антикваріату. Номери фур - ЄС і Туреччина. Хтось здається зібрався на вихід...

сделайте фото мобилкой на уровне пояса \живота
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:20

Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90
Живите своим умом!
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