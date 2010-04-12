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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 кві, 2019 17:33
stas_rst написав:
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Не купишь, курс вверх и резко,
купишь, курс вниз резко
собственные наблюдения за 28 лет
правило действует чётко, без единого сбоя
такие правила этой матрицы
тикать из этой матрицы надо хутко
здесь не работает закономерность: 50% на 50%
зловещая и коварная
выигрывают единицы, в проигрыше большинство
одно везение на десятки случаев
логика и знание дат выплат НДС, покупки ОВГЗ здесь мало помогут
они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем.....
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Додано: Нед 28 кві, 2019 17:47
Христос Воскрес !
Всех с Праздником !
Здоровья и Успехов !
...ну такого не было чтобы на Пасху все молчали .....
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Додано: Нед 28 кві, 2019 17:49
Yuri_61 написав: stas_rst написав:
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Не купишь, курс вверх и резко,
купишь, курс вниз резко
собственные наблюдения за 28 лет
правило действует чётко, без единого сбоя
такие правила этой матрицы
тикать из этой матрицы надо хутко
здесь не работает закономерность: 50% на 50%
зловещая и коварная
выигрывают единицы, в проигрыше большинство
одно везение на десятки случаев
логика и знание дат выплат НДС, покупки ОВГЗ здесь мало помогут
они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем.....
Змістовно
Пішов шукати ромашку
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stas_rst
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Додано: Нед 28 кві, 2019 18:12
greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
это вакханалия валютчиков
в обмінках де зазвичай 10-15 коп різниця сьогодні бариги вбумбарашили 50 коп, Карл!
так хозрасчёт! или вы думаете в этот праздничный день реально на оборотах заработать?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Нед 28 кві, 2019 19:06
Мизантрóп
Брат !
.....от людей в психиатрии , тЫ знаешь почти ВСЕ , о Космосе , спасении мира , и ... самое главное , о твоем будущем ... ну если тебя не послали на х
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Додано: Нед 28 кві, 2019 21:16
hxbbgaf
....ох и не любил ВАС Александр Алексеевич.......
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Додано: Пон 29 кві, 2019 09:24
edvardd написав: antey1969 написав:
Кому-то, судя по всему, срочно понадобилась зеленая наличка в больших объемах
Київ, Новопечерські Липки. Тарят вже третю фуру. Багато картин і антикваріату. Номери фур - ЄС і Туреччина. Хтось здається зібрався на вихід...
Это грузчики сообщили?? Водители фур?
К чему эту бредятину постить?
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Додано: Пон 29 кві, 2019 09:31
stas_rst написав:
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Технически смотрит вниз.
Но с сегодняшнего дня изменились маржинальные требования, нужно увидеть реакцию.
Это по отношению к доллару.
По отношению к гривне курс сладкий на мой взгляд.Лично я
бы взял, как минимум, пол суммы.
С остальным - посмотрел на движения евро/доллар.
Но у Вас
своя голова на плечах.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 10:19
edvardd написав:
Київ, Новопечерські Липки. Тарят вже третю фуру. Багато картин і антикваріату. Номери фур - ЄС і Туреччина. Хтось здається зібрався на вихід...
сделайте фото мобилкой на уровне пояса \живота
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Пон 29 кві, 2019 11:20
Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90
Живите своим умом!
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